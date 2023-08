Remy Ramjiawan

Woensdag 16 augustus 2023 19:15 - Laatste update: 19:15

Naast Oscar Piastri en Nyck de Vries is Logan Sargeant dit jaar de derde debutant binnen de Formule 1 geweest. Daar waar Alexander Albon hier en daar nog een paar punten bij elkaar weet te sprokkelen, heeft Sargeant nog altijd die hatelijke nul achter zijn naam staan.

Aan het einde van 2022 werd bekend dat Nicholas Latifi plaats moest gaan maken voor een vervanger. Sargeant was al langer het beoogde doel van Williams, maar de benodigde superlicentiepunten ontbraken nog. De Amerikaanse coureur kon op tijd de punten binnenhalen en het debuut in de Formule 1 is in 2023 een feit geworden. Toch heeft de 22-jarige coureur nog geen bijster goede indruk achtergelaten en hoewel De Vries zo nu en dan in de muur terug te vinden was, geldt dat eigenlijk ook voor Sargeant.

Artikel gaat verder onder video

Sargeant moet tij weten te keren

De vraag is hoe lang Williams de tijd zal geven aan de rookie uit de Verenigde Staten. Qua potentie kleeft er veel marketingwaarde aan Sargeant, want bij elk succesje kan het land zich gaan scharen achter de Amerikaan. Williams heeft zich nog niet uitgelaten over de positie van Sargeant bij het team, maar Formule 1-journalist Lawrence Barretto verwacht dat het team voor volgend jaar gaat ingrijpen, mocht Sargeant niet snel de goede vorm weten te vinden.

Schumacher kijkt mee

"Het Britse team, dat zevende staat in het klassement, heeft de hooggewaardeerde Alex Albon al vastgelegd voor 2024. Aan de andere kant van de garage heeft rookie Logan Sargeant een solide, maar onspectaculaire start in de Formule 1 gehad en hij weet dat hij er een schepje bovenop moet doen, om nog een seizoen mee te kunnen", zo citeert F1i Barretto. Daarbij lijkt er al een gegadigde klaar te staan voor het zitje van de Williams-coureur: "Als hij dat niet doet, wordt zijn stoeltje bedreigd. Mick Schumacher zou een voor de hand liggende kanshebber zijn, omdat hij vorig jaar kortstondig gesprekken heeft gevoerd met het team en zijn rol als Mercedes-reserve heeft behouden, waar hij publiekelijk lof heeft geoogst voor zijn inspanningen voor [Lewis] Hamilton en [George] Russell."