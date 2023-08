Brian Van Hinthum

Woensdag 9 augustus 2023 13:14

De afgelopen week kwam er een bijzonder bericht naar buiten over een vermeende clausule in het contract van Sergio Pérez. Het ging daarbij om een soort speciale Verstappen-clausule, waardoor het salaris van de Mexicaan omlaag zou kunnen gaan door een te grote achterstand. Dr. Helmut Marko reageert nu op die berichten.

De Telegraaf bracht afgelopen week het opmerkelijke nieuws naar buiten over het vermeende bestaan van een speciale clausule in het contract van Pérez. De Mexicaan, die nog tot en met 2024 vastligt bij de Oostenrijkse formatie, zou in zijn contract een onderdeel hebben die slecht nieuws voor hem kan betekenen bij een te grote achterstand op Verstappen. Volgens de berichtgeving kan het contract van Pérez bij een té grote achterstand op Verstappen van 125 punten of meer namelijk aangepast worden op het gebied van salaris en prestatiebonussen.

Uit de lucht gegrepen

Op dit moment is die achterstand precies 125 punten en dus leek het erop dat de man uit Guadalajara moest gaan vrezen voor financiële sancties wegens zijn achterstand op de regerend wereldkampioen. Marko reageert nu via F1-Insider echter op de berichtgeving. "Ik heb geen idee waar dit nu weer vandaan komt", klinkt de duidelijke eerste reactie. "Dit verhaal is compleet uit de lucht gegrepen. De contracten zijn precies gereguleerd. Er zullen geen loonsverlagingen plaatsvinden", stelt de adviseur.

Geen gevaar voor Pérez

Hij vervolgt zijn verhaal: "Ik kan alleen maar steeds opnieuw weer zeggen dat we aan de leiding van het coureurskampioenschap gaan en dat we met beide coureurs stevig aan de leiding gaan in de constructeursstanden. Dan nog even over Pérez: hij had een soort van crisis, maar heeft het de laatste twee races weer een beetje omgedraaid. Verstappen kan op dit moment niet verslagen worden. Niet door Pérez, niet door een andere coureur. Max rijdt in een eigen competitie. Daarom slaat het nergens op om aan maatregelen voor Pérez te denken. Ik wil jullie er nog aan herinneren dat hij nog een contract met Red Bull heeft tot en met 2024."