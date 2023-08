Vincent Bruins

Woensdag 9 augustus 2023 08:41 - Laatste update: 09:07

Christian Horner heeft tijdens deze zomerstop triest, persoonlijk nieuws gedeeld op Instagram. De teambaas van Red Bull Racing en zijn gezin hebben afscheid moeten nemen van Margo, de hond van de familie Horner.

Christian Horner woont samen met zijn vrouw Geri Halliwell-Horner en hun kinderen op het Britse platteland in Oxfordshire. Ze zijn nogal dierenliefhebbers. Zo hebben ze een aantal ezels en geiten die vernoemd zijn naar oud-Formule 1-teambazen. Ook hebben ze paarden die vernoemd zijn naar liedjes van de Spice Girls. Halliwell was namelijk een van de zangeressen van de popgroep die eind 90-er jaren ontzettend populair was. Helaas is een van hun honden overleden.

Margo

De teambaas deelde het nieuws op zijn Instagram: "Honden maken zo'n groot deel uit van de familie en vandaag hebben we na elf jaar helaas afscheid moeten nemen van Margo. Dank je wel, Margo, dat je de liefste en zachtste, harige vriend was," zo schreef hij.

Horner deelde in zijn stories ook nog deze oude foto van Sebastian Vettel met de trouwe viervoeter. Vettel kwam voor Red Bull uit van 2009 tot en met 2013 waar hij vier wereldkampioenschappen won en kwam regelmatig bij de teambaas over de vloer.