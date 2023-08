Brian Van Hinthum

Dinsdag 8 augustus 2023 16:33

De eerste seizoenhelft van het 2023-seizoen in de Formule 1 is maar weer eens voorbij gevlogen. Max Verstappen gaat bij het ingaan van de zomerstop met een grote voorsprong richting zijn vakantie, maar er zijn in de eerste vijf maanden van het nieuwe seizoen meer zaken opgevallen. Een ideaal moment om terug te blikken.

We zijn inmiddels na de Grand Prix van België alweer aanbeland in de zomerstop en momenten als deze zijn natuurlijk ideaal om even terug te blikken op wat we de afgelopen maanden allemaal hebben meegemaakt. Hoewel het vooraan de grid niet altijd even spannend is geweest - Red Bull won twaalf van de twaalf gereden races - is er daarachter toch genoeg gebeurd in de hoogste tak van de autosport. Van de wederopstanding van McLaren tot de sores van Sergio Pérez, we zetten zes zaken op een rijtje die we geleerd hebben in de eerste seizoenshelft.

Aston Martin blijft achter in ontwikkelingsoorlog

Het seizoen voor Aston Martin begon beter dan ze ooit hadden durven dromen bij het team van Mike Krack. Al tijdens de wintertests kon men zien dat de groene bolides er goed bij zaten, al wilde men op basis van die testresultaten nog niet al te hoog van de toren blazen. Toen het seizoen eenmaal écht begon in Bahrein, zag het er ineens wel erg rooskleurig uit voor het team. Direct boekte Fernando Alonso in het Midden-Oosten zijn eerste podium van het seizoen, iets wat hij ook de in de twee races daarna knap wist te herhalen. Ook Lance Stroll pakte in Bahrein - zelfs met twee gebroken polsen - een knappe zesde plek. Een goed teken.

Het Britse team ging door de goede prestaties in het eerste deel van het seizoen als het tweede team op de grid door het leven, maar langzaam kwam er gedurende de eerste seizoenshelft wat zand in de motor terecht. Het team van Krack lijkt het qua ontwikkelingen aan de auto niet te kunnen bolwerken tegen teams als Mercedes, Ferrari en ook McLaren. Vanaf de Grand Prix van Oostenrijk lijkt er toch een kink in de kabel terecht te zijn gekomen. Op Silverstone en de Hungaroring boekte het team respectievelijk zes en drie punten in totaal, waardoor Mercedes inmiddels de tweede plek afgepakt heeft. Ook Ferrari komt eraan. Gaat het nog goedkomen of zakken Alonso en Stroll steeds verder weg?

Verstappen tikt het niveau van grote legendes aan

We weten natuurlijk allemaal hoe het zit met Verstappen, al zijn we bijna wel verplicht om de Nederlander ook even in dit lijstje te noemen. Na zijn zenuwslopende overwinning in het 2021-kampioenschap lijkt alle druk van de Limburgse schouders gevallen en is de man uit Hasselt volledig volwassen geworden. Verstappen rijdt op dit moment met een bult zelfvertrouwen waar je u tegen zegt rond in de Formule 1. Gewapend met de raket die Adrian Newey hem dit seizoen gegeven heeft, is dat een uiterst dodelijk wapen.

De regerend wereldkampioen lijkt in de zomerstop al bijna zeker te zijn van zijn derde titel op een rij, terwijl de recordboeken dit seizoen volledig opengetrokken kunnen worden. Zo pakte Verstappen op dit moment acht overwinningen op een rij. Met een zege op zijn eigen Zandvoort kan de Nederlander het record van meeste overwinningen op rij van Sebastian Vettel uit 2013 evenaren. Eén van de vele records waar de ontketende Verstappen jacht op maakt. Het is niet voor niks dat de 25-jarige coureur steeds vaker in één adem genoemd wordt met mannen als Ayrton Senna, Michael Schumacher, Lewis Hamilton en dus Vettel.

AlphaTauri het lelijke eendje van dit seizoen

Daar waar het bij Red Bull Racing complete hosanna is, is het bij het zusterteam van AlphaTauri huilen met de pet op. Ferrari krijgt als Italiaanse formatie nogal eens kritiek te verduren in de media wegens de chaos binnen het team, maar dat andere Italiaanse team kan er ook wat van. Momenteel lijkt alles bij het team van Franz Tost te mislukken of niet in orde te zijn. De renstal die vorig jaar op dit punt in het seizoen nog 27 punten had verzameld, bungelt op dit moment met drie schamele punten stijf onderaan in de klassementen. Eerlijk is eerlijk: ze hebben een regelrechte zeepkist ontwikkeld bij AlphaTauri.

Naast de zeer matige prestaties op de baan, lijkt het ook intern momenteel van geen kant te kloppen. Tost zegt het team na dit seizoen vaarwel, er wordt constant bericht over een nieuwe naam en er is nog altijd de vraag waarom men in hemelsnaam zo weinig onderdelen en informatie van Red Bull overneemt. Als kers op de taart heeft het team daarnaast ook nog eens Nyck de Vries op schandalige wijze uit het team gebonjourd na ingrijpen van Marko. De Nederlander kreeg niet meer dan tien races de kans om zichzelf te bewijzen in de koningsklasse. Het is de vraag of Daniel Ricciardo het beter kan met deze trage wagen. Een ruime onvoldoende dus voor AlphaTauri.

McLaren vindt magische ommekeer, Piastri indrukwekkend

Eerder hebben we het over Aston Martin en de langzame val naar beneden gehad, aan de andere kant hebben we de magische ommekeer bij het team van McLaren. De formatie uit Woking lijkt juist het tegenovergestelde pad te bewandelen. Aan het begin van het seizoen zag het er voor het team van Andreas Stella allesbehalve rooskleurig uit en werd de papaya-kleurende bolide zelfs als slechtste wagen van de grid afgeschilderd. Na een aantal gerichte upgrades gaat het echter ineens fantastisch met McLaren. Zo boekten zij dertig welkome punten op Silverstone.

De man die door de sneller wordende auto helemaal lijkt op te bloeien, heet Oscar Piastri. De rookie, die vorig jaar jammer genoeg een jaar aan de kant stond wegens het ontbreken van een plekje bij Alpine, maakt dit seizoen indruk in zijn eerste jaar. Met name de afgelopen races richting de zomerstop deden de Australiër veel goeds. Op Silverstone leek hij lange tijd op koers te liggen voor zijn eerste podium in zijn carrière, totdat een vervelend vallende safety car roet in het eten gooide. In België liet hij zich op sprintday nog eens van zijn allerbeste kant zien door als tweede te kwalificeren en in de race zelfs even de leiding van Verstappen af te pakken. Het belooft veel moois voor de tweede seizoenshelft.

Wisselvalligheid troef in 'tussenjaar' Ferrari

Fred Vasseur nam aan het einde van vorig seizoen de leiding over bij het rommelige Ferrari en de altijd rustig ogende Fransman had voornamelijk één belangrijke taak bij zijn aanstelling: zorg ook voor die rust en kalmte binnen de rommelige Italiaanse formatie. Voorlopig lijkt hij daarin wel deels geslaagd te zijn. Het team maakt minder opmerkelijke strategische keuzes en ook de pitstops lijken een stuk gecontroleerder te verlopen dan onder leiding van Mattia Binotto. Qua snelheid op de baan is het echter vaak wel een groot vraagteken.

In sommige weekenden kunnen Charles Leclerc en Carlos Sainz namelijk bliksemsnel voor de dag komen, terwijl ze in andere raceweekenden weer eens totaal niet thuisgeven. Ferrari zal het positief zien en zeggen dat de potentie er in ieder geval zit. Vasseur heeft afgelopen winter een hoop namen aangetrokken om het team te versterken, maar door de speciale regels in de Formule 1 mogen zij dit jaar nog niet aan de slag. Het lijkt dan ook een soort 'tussenjaar' te worden in Maranello, al heeft men nog altijd uitstekend zicht op de derde en zelfs de tweede plaats.

Pérez bezwijkt onder eigen opgelegde druk

Ten slotte behandelen we nog even Sergio Pérez, die een eerste seizoenshelft van twee uitersten heeft gekend. De man uit Guadalajara schoot dit seizoen - eigenlijk net als in 2022 - uit de startblokken met een aantal goede resultaten. De Mexicaan en Verstappen verdeelden tijdens de eerste vier races van het seizoen keurig de overwinningen onder elkaar en de teamgenoot van de Nederlander begon - gewapend met zijn fanatieke Mexicaanse achterban - steeds vaker openlijk te roepen over een kampioenschapsstrijd met Verstappen.

Dat liep natuurlijk even anders, want na zijn nulresultaat in de straten van Monaco raakte de 33-jarige coureur zichtbaar de draad kwijt. Het dieptepunt van zijn seizoen is toch wel het vijf keer achter elkaar niet weten door te komen naar Q3 in de kwalificatie, terwijl teammaat Verstappen de ene na de andere pole position aan elkaar wist te rijgen. Voorlopig hebben Marko en Christian Horner hem de hand boven het hoofd gehouden en lijkt zijn plek in 2024 voorlopig veilig, al moet hij toch na de zomerstop écht beter gaan presteren om helemaal zeker te zijn.