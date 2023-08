Remy Ramjiawan

Dinsdag 8 augustus 2023 14:06 - Laatste update: 14:10

Voor Fernando Alonso is het onbegrijpelijk dat de FIA tussentijdse reglementswijzigingen doorvoert in een lopend seizoen. Dit jaar kwamen er vanaf de Grand Prix van Groot-Brittannië nieuwe banden, maar vorig jaar werd de verplichte rijhoogte bijvoorbeeld aangepast, na klachten van Mercedes.

De 42-jarige Spanjaard loopt al een tijdje mee in de sport en heeft in al die tijd al diverse keren gezien dat de internationale autobond een nieuwe regel halverwege het seizoen invoert. Dit jaar kwam Pirelli met nieuwe banden aan en destijds gaf de Spanjaard aan dat sinds dat moment de prestaties van de AMR23 omlaag zijn gegaan. Hoewel hij niet een excuus probeert te zoeken, geeft hij bij Marca aan dat al die wijzigingen wel invloed hebben op de prestaties.

Tussentijdse aanpassingen

"Ik ben nooit een fan geweest van deze maatregel. Er waren ook een paar seizoenen waarin we het uitlaatsysteem veranderden en daar was ik het ook nooit mee eens. Het zijn niet alleen de banden", zo benadrukt hij dat het echt niet alleen om de banden in 2023 gaat. De nieuwe constructie van Pirelli heeft wel effect op de AMR23 en dat probleem is het team aan het onderzoeken. "We slippen meer en hebben minder grip. Dat blijkt uit onze prestaties. We hebben misschien niet de juiste beslissingen genomen met onze auto."

Onvermogen FIA

Toch wijst Alonso naar een groter 'probleem'. In zijn ogen is al dat ingrijpen van de FIA nergens goed voor. "Ik ben geen voorstander van het veranderen van de voorvleugels in het midden van het jaar, want als een auto begint met wat flex, waarom moet je dan in het midden van het jaar die vleugels verstijven of iets dergelijks", zo vraagt hij zichzelf af. Daarnaast wijst hij naar het onvermogen van de FIA: "Eén seizoen deed de voorvleugel van Red Bull rare dingen en werd uiteindelijk verboden. Als ze iets anders vinden, moeten ze het de rest van het jaar houden. En als het niet legaal was, dan zouden de eerste tien races van het seizoen niet legaal moeten zijn."