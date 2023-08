Remy Ramjiawan

De combinatie Andretti-Cadillac zou er volgens Red Bull-adviseur Helmut Marko goed aan doen om het team van Alpine over te nemen. Bij het Franse team is het de afgelopen maanden onrustig geweest en de overname zou voor alle partijen de beste uitkomst bieden.

Michael Andretti probeert al een tijdje zijn imperium uit te breiden met een Formule 1-team. Daarvoor heeft de Amerikaan, samen met enkele andere gegadigden, aangeklopt bij de FIA. De internationale autobond heeft daarom de Expression of Interest-procedure geopend. Toch blijkt er veel weerstand vanuit de Formule 1 en dan met name de teams te zijn, over het binnenhalen van nieuwe renstallen. Marko bekijkt bij Sport1 de situatie en stelt dat het allemaal een stuk makkelijker voor de Amerikaanse partij zou zijn, als ze simpelweg het team van Alpine zouden overnemen.

Overname

De FIA lijkt nieuwe teams te willen verwelkomen, maar het zou vooral de FOM zijn die daar een stokje voor steekt. Volgens Marko is de enige oplossing voor Andretti-Cadillac om Alpine over te nemen. "Andretti zou het Alpine-team moeten kopen. Dat zou voor iedereen het beste zijn. De Formule 1 zou zijn 10 teams behouden, Andretti zou eindelijk kunnen instappen en Renault kan er nog bij betrokken worden", zo wijst Marko naar een constructie die voor iedereen zou moeten werken.

Frans Ferrari

Toch lijkt de CEO van de Renault-Groep voornemens om Alpine naar de top van de koningsklasse te krijgen. In de ogen van Luca de Meo kan Alpine namelijk de Franse Ferrari worden. "De reden is dat de Fransen geen symbool hebben om voor te juichen zoals Ferrari dat is voor Italië. Ons doel met Alpine is om onze kleuren te koppelen aan die passie", zo vertelt de CEO bij Sportsmole en daarmee lijkt een verkoop niet aan de orde te zijn.