Lars Leeftink

Maandag 7 augustus 2023 21:41 - Laatste update: 21:43

In de GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag werd duidelijk dat Lewis Hamilton jaarlijks veel geld misloopt door de huidige dominantie en de wereldkampioenschappen van Max Verstappen, werd het duidelijk dat veel coureurs op hun eigen manier de zomerstop en hun vakantie doorbrengen en liet James Vowles - teambaas Williams - weten niet blij te zijn met de resultaten van de gesprekken over de huidige budgetcap. Dit is de GPFans Recap van 7 augustus.

Dit miljoenenbedrag loopt Hamilton in de twee dominante Verstappen-jaren mis

De dominantie van Max Verstappen in de Formule 1 is sinds 2022 toegenomen. De Nederlander sloot daarmee een periode af waarin met name Lewis Hamilton de baas was in de koningsklasse. Dat leverde hem door zijn contract een hoop geld op, maar door de ontketende Verstappen van de afgelopen twee jaar loopt hij behoorlijk wat geld mis. Meer lezen? Klik hier!

Verstappen geniet van welverdiende vakantie met vriendin Piquet in Sardinië

De Formule 1-coureurs zijn aan de zomerstop begonnen en de coureurs genieten momenteel op verschillende manieren en plekken van hun vakantie. Zo was Daniel Ricciardo op Ibiza terug te vinden met Martin Garrix en Tiësto, waren Lando Norris en Piastri aanwezig bij de MotoGP op Silverstone en is Valtteri Bottas gaan reizen door Colorado. Max Verstappen doet het wat dat betreft wat rustiger aan. Meer lezen? Klik hier!

Williams teleurgesteld in topteams na discussies over budgetplafond voor infrastructuur

De vrijdag van de Grand Prix van België bleek op de achtergrond een belangrijke dag te zijn geweest. Op de laatste vrijdag voor de zomerstop kwamen alle betrokkenen van de F1 Commission, waaronder de tien teambazen, bij elkaar om de toekomst van de koningsklasse te bespreken. Het misschien wel belangrijkste discussiepunt was het budgetplafond. James Vowles van Williams was na de vergadering niet bepaald tevreden over de gevoerde gesprekken. Meer lezen? Klik hier!

Max Verstappen hielp zoon van ex-teamgenoot Jos Verstappen: 'Vochten hele dag in simraces'

Max Verstappen is vaak genoeg online te vinden op de simulator iRacing, met soms mooie en minder mooie beelden als resultaat. Dat de Nederlander zich buiten de baan prima vermaakt, is in ieder geval duidelijk. De kampioenschapsleider in de koningsklasse van de autosport racete ooit tegen Eduardo 'Dudu' Barrichello. De jonge Braziliaan wist niet wat hem overkwam. Meer lezen? Klik hier!

'Grand Prix in Barranquilla met drie jaar uitgesteld en pas vanaf 2028 op Formule 1-kalender'

De Formule 1 blijft op de achtergrond bezig met de toekomstige kalender en het toevoegen van races. De organisatie zou vanaf 2028 namelijk een gloednieuwe Grand Prix moeten krijgen. Het evenement, dat plaats zal vinden in de Colombiaanse kuststad Barranquilla, zou vanaf 2025 al op de kalender komen, maar er werd een administratief foutje gemaakt. Dat kon Juan Pablo Montoya vertellen bij Semana TV. Meer lezen? Klik hier!