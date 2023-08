Vincent Bruins

Max Verstappen is vaak genoeg online te vinden op de simulator iRacing. De kampioenschapsleider in de koningsklasse van de autosport racete ooit tegen Eduardo 'Dudu' Barrichello. De jonge Braziliaan wist niet wat hem overkwam.

Eduardo Barrichello is de zoon van voormalig Formule 1-coureur Rubens. Hij werd in 2020 vice-kampioen in de U.S. F2000, een Amerikaanse raceklasse op het niveau van de Formule 4. Hij maakte vervolgens de overstap naar Europa in de Formule Regional. Hij bleef puntloos in zijn eerste seizoen, maar pakte een podium in zijn tweede seizoen. Dit jaar is hij de teamgenoot van zijn vader bij Mobil Ale Full Time in de Stock Car Pro Series, hét nationale autosportkampioenschap van Brazilië. Eduardo pakte op het circuit van Cascavel in juni zijn eerste overwinning.

Jos en Rubens teamgenoten

De vaders van Max Verstappen en Eduardo Barrichello waren vroeger teamgenoten in de Formule 1. Jos Verstappen en Rubens Barrichello kwamen in 1998 uit voor Stewart Grand Prix. De Nederlander viel halverwege het seizoen in voor Jan Magnussen. Barrichello verliet Stewart na 1999 en tekende een contract bij Ferrari waar hij negen Grands Prix mee won. Hij hielp Brawn GP het constructeurskampioenschap te winnen in 2009. Na meer dan 300 races in de Formule 1 te hebben verreden, vertrok de Braziliaan naar de Stock Car Pro Series waar hij kampioen werd in 2014 en 2022. Verstappen keerde na 1998 niet terug bij Stewart en moest 1999 uitzitten na het afgelaste Honda-project. De Nederlander maakte vervolgens zijn rentree bij Arrows in 2000.

Setup

Toen Eduardo Barrichello 17 jaar oud was en in zijn eerste jaar van zijn autosportcarrière zat, was hij een keer online op iRacing. Hij was nog maar de enige op de server, toen plots de naam Max Verstappen opdook. "Ik zei tegen mezelf 'Oh, mijn God!' Het gebeurde net na het Formule 1-weekend in de Verenigde Staten, toen mijn vader mij had meegenomen. Max zette zijn handtekening op mijn pet en alles," zo vertelt Barrichello in de podcast Traduzindo F1. Het Formule 4 US-kampioenschap waarin hij reed, stond in 2018 in het voorprogramma van de Grand Prix op Circuit of the Americas. "Hij stuurde me een berichtje in de chat [op iRacing]: 'Heb je een afstelling nodig?' waarop ik antwoordde: 'Zeker weten'. Maar ik dacht dat het niet echt Max Verstappen was, want waarom zou hij iets naar mij schrijven? Hij stuurde een setup naar me." Die afstelling zou een zeer goed hulpmiddel van Verstappen zijn: "Onze rondetijden bleken redelijk gelijk te zijn en we brachten de rest van de dag door met vechten, dus dat was zo cool. Aan het einde van de dag zei ik: 'Als jij het echt bent, stuur me een berichtje op Instagram'. En nog geen twee minuten later kreeg ik een bericht van Max Verstappen op Instagram!"