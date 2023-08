Vincent Bruins

Maandag 7 augustus 2023 11:13 - Laatste update: 11:16

Christian Horner heeft aangekondigd dat er veranderingen binnen het juniorteam van Red Bull Racing zullen plaatsvinden. In de toekomst wil de energydrankfabrikant zich meer gaan focussen op de lagere formuleklasses in plaats van veelal op de Formule 2. Dat legde de teambaas uit bij ESPN.

Het juniorprogramma bestaat momenteel uit twaalf coureurs. De helft daarvan komt momenteel uit in de Formule 2. Dennis Hauger tekende in 2018 en is daarmee het langst lid van Red Bull. De Noor heeft sindsdien titels gewonnen in het Italiaanse Formule 4 en in de FIA Formule 3. Nu is hij bezig aan zijn tweede seizoen in de Formule 2 met MP Motorsport en ligt negende in de tussenstand. Jak Crawford, Ayumu Iwasa en Isack Hadjar werden in 2020, 2021 en 2022, respectievelijk, aangesteld als Red Bull-junioren. Van deze drie coureurs is Iwasa de beste. De Japanner heeft dit seizoen drie overwinningen op zak en ligt derde in de tussenstand. Enzo Fittipaldi, die zijn eerste F2-zege pakte op Spa-Francorchamps, en Zane Maloney tekenden begin dit seizoen bij Red Bull.

Junioren buiten Formule 2

Liam Lawson heeft sinds 2019 een contract bij Red Bull. Hij werd vice-kampioen in de DTM, won vijf races in de Formule 2, en is nu een reservecoureur. De 21-jarige Nieuw-Zeelander is ook actief in Japan waar hij strijdt om de Super Formula-titel. Arvid Lindblad is een wereldkampioen in het karten en voegde zich vervolgens bij Red Bull in 2021, en leidt nu het Italiaanse Formule 4-kampioenschap. In 2022 kwam Souta Arao bij het juniorprogramma en is actief in het GB3-kampioenschap. Naast Fittipaldi en Maloney kwamen er nog eens drie nieuwe junioren bij in 2023. Enzo Deligny is een kampioenschapskandidaat in het Spaanse Formule 4, terwijl de 14-jarige Thaise coureur Enzo Tarnvanichkul actief is in het karten. Ook Sebastián Montoya, de zoon van zevenvoudig Grand Prix-winnaar Juan Pablo, maakt nu deel uit van het juniorprogramma en heeft al een podium binnengesleept in de Formule 3.

Talent herkennen

"Het komt in vlagen. Sebastian Vettel is hiervandaan gekomen, Max Verstappen is hiervandaan," zo legt Horner uit over het juniorprogramma in de F1 Unlapped-podcast van ESPN. "Daniel [Ricciardo] is er een afgestuurde van, evenals Carlos Sainz en Pierre Gasly. Er zijn zoveel coureurs die zo een kans hebben gekregen in de Formule 1. Alex Albon is er nog zo een. We gaan in de toekomst wat meer focussen op de jeugd. We hebben een flink aantal coureurs in de Formule 2 dit jaar, en dat zal in de toekomst denk ik minder worden, en dat we ons misschien ook meer zullen richten op de lagere formuleklasses. Weet je, een Max Verstappen of een Sebastian Vettel, die komen niet ieder seizoen langs. Het gaat er dus gewoon om dat je dat talent herkent, wanneer het langskomt."