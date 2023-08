Vincent Bruins

Zondag 20 augustus 2023 11:01 - Laatste update: 14:29

Vandaag stond een race van de Super Formula op Mobility Resort Motegi op de planning. Helaas verliep de start niet helemaal zoals gepland. Een zware crash zorgde voor rode vlaggen rond het circuit. Het begon allemaal met een fout van Liam Lawson.

De Nieuw-Zeelander is een reservecoureur van Red Bull Racing en Scuderia AlphaTauri. Hij was een kanshebber op het zitje van Nyck de Vries, totdat uiteindelijk werd gekozen voor Daniel Ricciardo. De energydrankfabrikant wilde namelijk graag dat Lawson zich zou blijven focussen op de Super Formula, hét belangrijkste autosportkampioenschap van Japan. Daar strijdt hij dan ook om de titel. Met evenveel punten als Ritomo Miyata staat Lawson bovenaan de tussenstand.

Artikel gaat verder onder video

Dubbele koprol

Tomoki Nojiri, de ploegmaat van Lawson bij Team Mugen, ving de wedstrijd op Motegi vandaag aan vanaf pole position. Hij deelde de voorste rij met Kakunoshin Ohta, maar die kwam niet weg bij de start. Lawson pakte de tweede plaats en probeerde door de eerste bochtencombinatie Nojiri te passeren om de leiding over te nemen. Hij kwam echter op de kerb terecht en spinde. Hij vond dat hij door Nojiri van de baan was geduwd, maar laatstgenoemde werd niet bestraft. Na een pirouette van 360 graden stond Lawson plotseling midden op het circuit en werd vol geraakt door Tadasuke Makino en Yuhi Sekiguchi die vervolgens allebei over de kop sloegen. Ook Nobuharu Matsushita raakte erbij betrokken. Gelukkig bleek iedereen ongedeerd, maar de race werd een tijdje stilgelegd.

Update (11:45 CET): Makino is nu toch naar het ziekenhuis gegaan per helikopter na klachten over rug- en borstpijn.

OOK INTERESSANT: Horner onthult waarom Ricciardo werd verkozen boven Lawson als vervanger De Vries

Lawson verliest leiding

Na een lange neutralisatie werd de race hervat en Nojiri bleef aan de leiding. Hij sleepte de overwinning binnen voor Ryō Hirakawa van Team Impul en Toshiki Oyu van TGM Grand Prix. Lawson is de eerste positie in het kampioenschap kwijtgeraakt met nog twee races op Suzuka te gaan. Miyata kwam namelijk als vierde over de streep. Lawson wist uiteindelijk nog wel in de ronde van de leider te finishen, maar bleef puntloos met een haastig gerepareerde bolide. Miyata heeft nu een voorsprong van acht punten op de Nieuw-Zeelander. Dankzij deze overwinning mengt Nojiri zich nu ook volop in de strijd om de Super Formula-titel met een achterstand van slechts tien punten op Miyata.