Horner onthult waarom Ricciardo werd verkozen boven Lawson als vervanger De Vries

Vincent Bruins

Donderdag 20 juli 2023 11:32 - Laatste update: 11:35

Nyck de Vries werd vorige week ontslagen als coureur bij Scuderia AlphaTauri en dus zullen we de Nederlander voorlopig niet meer in actie zien. Daniel Ricciardo werd gekozen als zijn vervanger en stapt vanaf de Grand Prix van Hongarije dit weekend in. Red Bull Racing-teambaas Christian Horner heeft uitgelegd waarom het B-team van de energydrankfabrikant heeft gekozen voor de Red Bull-reservecoureur en niet voor Red Bull-junior Liam Lawson.

Ricciardo kwam vroeg in zijn Formule 1-carrière al uit voor Toro Rosso, de oude naam voor AlphaTauri, en Red Bull. De 34-jarige Australiër won zeven Grands Prix voor de Oostenrijkse renstal. Hij vertrok na 2018 richting Renault waar hij twee seizoenen voor uitkwam en indrukwekkend vijfde werd in het kampioenschap met twee podiums in 2020. Vervolgens maakte hij de overstap naar McLaren, maar na een teleurstellend seizoen bij het team uit Woking vorig jaar moest hij plaatsmaken voor Oscar Piastri. Afgelopen winter werd hij aangesteld als de reservecoureur van Red Bull wat hem nu de kans heeft gegeven op een terugkeer bij AlphaTauri.

Super Formula

Lawson tekende in februari van 2019 bij het opleidingsprogramma van de energydrankfabrikant, nadat hij vice-kampioen in het Duitse Formule 4 en kampioen in de Toyota Racing Series was geworden. Als Red Bull-junior heeft de 21-jarige Nieuw-Zeelander meerdere races in de Euroformula Open, Formule 3 en Formule 2 gewonnen. Ook werd hij in 2021 vice-kampioen in de DTM na een epische, maar controversiële titelstrijd. Vorig jaar kwam hij voor AlphaTauri uit in vrije trainingen in België en Mexico, en voor Red Bull in Abu Dhabi. Tegenwoordig is Lawson actief in de Super Formula, het belangrijkste nationale autosportkampioenschap in Japan. Zes van de negen races zijn ondertussen verreden en de Kiwi heeft tweemaal gewonnen op Fuji en een keer op Autopolis. De andere drie wedstrijden eindigde hij in de top vijf, maar niet op het podium. De Team Mugen-coureur ligt momenteel tweede in de tussenstand, één punt achter Ritomo Miyata.

Oneerlijk voor Lawson

Horner heeft onthuld waarom Ricciardo werd verkozen boven Lawson als vervanger van De Vries. Volgens de Brit zou het oneerlijk zijn geweest tegenover Lawson om hem meteen in te zetten in een Grand Prix: "Liam doet het geweldig in Japan," vertelde Horner op de F1 Nation-podcast. "We vonden dat het misschien oneerlijk was om hem meteen in een situatie te gooien waar we hem onmiddellijk in de auto moesten zetten. Volgens mij was het daarom logisch, afhankelijk van hoe de test zou gaan, om Daniel in die cockpit te laten stappen. Na zo'n zeven rondjes in de test, bevestigde hij dat [het de goede keuze was]." Ricciardo zou tijdens de Pirelli-test op Silverstone een rondetijd hebben gereden die goed genoeg was geweest om op de voorste startrij te kwalificeren.