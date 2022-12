Vincent Bruins

Liam Lawson werd afgelopen seizoen derde in de eindstand van het Formule 2-kampioenschap. Nu vertrekt de Nieuw-Zeelander van Europa naar Japan en ruilt de klasse onder de Formule 1 om voor Super Formula. Daar hoopt hij een goede indruk te maken op Red Bull Racing.

Lawson schreef in 2022 vier overwinningen op zijn naam in de Formule 2. Uitkomend voor het team van Carlin was hij echter niet opgewassen tegen de dominantie van Felipe Drugovich die comfortabel de titel pakte voor het Nederlandse MP Motorsport. Lawson zal nu dezelfde route als Pierre Gasly volgen. De Fransman won het GP2-kampioenschap in 2016 en ging het daaropvolgende seizoen naar Super Formula, omdat er voor hem nog geen plekje was bij Toro Rosso wat we nu kennen als AlphaTauri. Gasly werd tweede in de eindstand en verloor de titel op een half puntje, nadat het laatste raceweekend werd geannuleerd door een tyfoon.

Mugen

"Het is er wel [die druk], maar ik kan leren van de beste en dat is wel cool," vertelde Lawson die volgend jaar tweevoudig en regerend kampioen Tomoki Nojiri als teamgenoot zal hebben bij Team Mugen, tegenover motorsport.com na de eerste test op het circuit van Suzuka. "Ik bevind mezelf op de beste positie mogelijk met het beste team naast Nojiri, maar ik ga veel leren over de auto. Het is echt een ding voor mij dat ik toegang heb tot de data van de beste rijder. Hij was open en eerlijk over alles wat ik hem vroeg. Hij heeft heel veel ervaring op Suzuka, dus hij kon me wat tips geven."

Aerodynamica

Super Formula heeft de nieuwe Dallara SF23 voor volgend seizoen geĆÆntroduceerd en die auto zou Lawson goed kunnen voorbereiden op de Formule 1. "De nieuwe aerodynamica zou een voordeel moeten zijn, omdat ik al in F1 heb getest en dit is ook de richting die ze opgaan met de auto's waar de vloer belangrijker wordt om downforce te generen," aldus de Red Bull-junior. "Een van de meest frustrerende dingen is het verschil tussen een Formule 2-auto en Formule 1 en hoe je geschiktheid voor F1 wordt bepaald door F2. Super Formula lijkt [qua auto's] meer op F1 en mensen weten dat ook. Het gaat dus waarschijnlijk het belangrijkste deel zijn van hoe mijn toekomst zal worden bepaald."