Vincent Bruins

Zaterdag 24 december 2022 18:48

Sebastian Vettel is na de Grand Prix van Abu Dhabi afgelopen maand met pensioen gegaan. Afgelopen week werd hij samen met Red Bull Racing-teambaas Christian Horner, hoofdadviseur Dr. Helmut Marko en tweevoudig wereldkampioen Max Verstappen geïnterviewd.

Vettel spendeerde het grootste deel van zijn carrière als coureur van Red Bull. Hij maakte deel uit van de junioracademie, terwijl hij bij BMW Sauber in de Formule 1 debuteerde als vervanger van de geblesseerde Robert Kubica in 2007, voordat hij later dat jaar in mocht stappen bij Toro Rosso, toen Scott Speed werd ontslagen. Vettel maakte een ontzettend goede indruk, onder andere door de Grand Prix van Italië te winnen in 2008, en dus stroomde hij door naar Red Bull Racing vanaf 2009 waar hij uiteindelijk alle vier van zijn wereldkampioenschappen zou winnen. De Duitser is nu met pensioen en zat samen met de topmannen van Red Bull bij het Oostenrijkse Servus TV om een aantal vragen te beantwoorden.

Verschil

"Seb en Max zijn heel anders qua karakter, maar ze hebben allebei een enorme drang om succesvol te zijn," vertelde Horner over het verschil tussen de twee rijders. "Seb is geïnteresseerd in elk klein detail, maar die dingen boeien Max helemaal niet." Horner legde ook uit dat het vooral Mark Webber was die hem grijze haren bezorgde, toen de Australiër de teamgenoot was van Vettel. Marko voegde zich vervolgens in de discussie: "Max is zeker weten veel agressiever en makkelijker te prikkelen, maar allebei zijn ze zeer toegewijd. Seb is analytisch, Max doet het op gevoel. Gelukkig hebben we hen beiden het materiaal kunnen geven die ze verdienden. Het is dus beter om na te denken, voordat je iets doet... Naar Ferrari gaan is niet altijd het beste."

Adviseur

Vettel weet niet precies alles meer over al zijn 53 overwinningen in de Formule 1: "Nee, maar als je mij een beetje vertelt wat er gebeurde, dan komen de herinneringen zo terug." De boardradio's van zijn zeges in de Italiaanse Grand Prix in 2008 met Toro Rosso en in de Maleisische Grand Prix in 2015 met Ferrari kreeg hij te horen en die herkende hij. "Ik won niet zo vaak bij Ferrari, dus dat was een makkelijke," grapte Vettel. Marko kreeg vervolgens de vraag of Vettel ooit bij Red Bull terecht zal komen als adviseur of in een andere rol bij het team: "Ik vertelde hem er van alles over in Abu Dhabi, legde het allemaal uit, maar toen hij hoorde hoe laag het salaris is vergeleken met dat van een coureur was hij niet zo blij." Vettel antwoordde: "Ja, ja... Je moet niet alles geloven wat Dr. Marko zegt!"