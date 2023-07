Vincent Bruins

Woensdag 19 juli 2023

Red Bull Racing en Scuderia AlphaTauri hebben het al vaker in het verleden gedaan en ook dit jaar is geen uitzondering: coureurs vervangen. Het laatstgenoemde team zag Pierre Gasly na vorig seizoen vertrekken naar Alpine wat de deur opende voor Nyck de Vries om de nieuwe teamgenoot van Yuki Tsunoda te worden. De Nederlander was echter geen Red Bull-junior en nu hij ontslagen is vanwege teleurstellende resultaten, heeft de renstal uit Faenza een vervanger gevonden die ook al geen Red Bull-junior is.

Daniel Ricciardo zal vanaf de Grand Prix van Hongarije instappen bij AlphaTauri. De 34-jarige Australiër kwam vroeg in zijn Formule 1-carrière al uit voor Toro Rosso, de oude naam voor AlphaTauri, en Red Bull. Na een teleurstellend seizoen bij McLaren vorig jaar moest hij plaatsmaken voor Oscar Piastri en dus werd hij afgelopen winter aangesteld als de reservecoureur van Red Bull. Omdat de energydrankfabrikant geen juniorrijder heeft die klaar is voor de Formule 1, is het gaan nadenken over de toekomst van het juniorprogramma. Volgens Auto Motor und Sport zal het Oostenrijkse team het juniorprogramma flink gaan verkleinen na dit seizoen. Het zou alleen nog in de allerbesten willen investeren.

Hauger, Lawson, Crawford en Iwasa

Het juniorprogramma bestaat momenteel uit twaalf coureurs. Welke van deze twaalf het juniorprogramma zullen moeten verlaten na 2023, is nog niet bekend. Dennis Hauger is het langst lid, nadat hij al in 2018 tekende bij Red Bull. De Noor heeft sindsdien titels gewonnen in het Italiaanse Formule 4-kampioenschap en in de Formule 3. Nu is hij bezig met zijn tweede seizoen in de Formule 2 met MP Motorsport en ligt tiende in de tussenstand. Liam Lawson heeft sinds 2019 een contract bij Red Bull. Hij werd kampioen in de Toyota Racing Series en vice-kampioen in de DTM, won vijf races in de Formule 2, en leek naast Ricciardo de voornaamste kandidaat te zijn om De Vries te vervangen. De 21-jarige Nieuw-Zeelander is echter actief in Japan waar hij strijdt om de Super Formula-titel. Jak Crawford werd in 2020 aangesteld als Red Bull-junior en rijdt ook in de Formule 2 waar hij dertiende ligt in de tussenstand. Ayumu Iwasa, die sinds 2021 deel uitmaakt van het programma, is de beste Formule 2-coureur onder de Red Bull-junioren. De Japanner heeft dit seizoen drie overwinningen op zak en ligt derde in de tussenstand.

Vijf coureurs erbij in 2023

Arvid Lindblad is een wereldkampioen in het karten en voegde zich in 2021 bij Red Bull. Hij is momenteel de kampioenschapsleider in het Italiaanse Formule 4-kapmioenschap. In 2022 kwamen Isack Hadjar en Souta Arao bij het juniorprogramma en zijn actief in de Formule 2 en het GB3-kampioenschap, respectievelijk. Sinds begin dit seizoen kregen nog eens vijf coureurs een contract van Red Bull. Zane Maloney, de enige professionele coureur uit Barbados die op hoog niveau racet, en Enzo Fittipaldi scoren allebei podiums in de Formule 2 dit jaar. Enzo Deligny is een kampioenschapskandidaat in het Spaanse Formule 4-kampioenschap, terwijl de in Spanje-geboren 14-jarige Thaise coureur Enzo Tarnvanichkul actief is in het karten. Ook Sebastián Montoya, de zoon van zevenvoudig Grand Prix-winnaar Juan Pablo, maakt momenteel deel uit van het juniorprogramma en heeft al een podium binnengesleept in de Formule 3.