Vincent Bruins

Zaterdag 5 augustus 2023 08:51

Christian Horner sluit zich aan bij recente opmerkingen van Helmut Marko en vertelde dat Sergio Pérez eigenlijk geen kans meer maakt op het kampioenschap. De teambaas van Red Bull Racing legde na afloop van de Grand Prix van België voor de zomerstop uit dat de Mexicaanse coureur alleen nog de wereldtitel kan binnenslepen, als Max Verstappen iets rampzaligs overkomt.

Momenteel ligt Pérez tweede in de tussenstand van 2023 na het winnen van de races in Saoedi-Arabië en Azerbeidzjan. Tot en met de Grand Prix van Miami leek hij echt de strijd aan te kunnen gaan met Verstappen, maar inmiddels is de achterstand opgelopen tot 125 punten. Verstappen maakt een ongelooflijk sterk seizoen mee met tot nu toe tien overwinningen en twee tweede plaatsen in twaalf Grands Prix.

Artikel gaat verder onder video

Stoeltje niet in gevaar

Eerder liet Marko al weten dat Pérez niet meer hoeft te denken aan de wereldtitel dit seizoen, maar benadrukt dat zijn stoeltje niet in gevaar is, ondanks geruchten over mogelijk vervangers: "We hebben een contract met Pérez tot eind 2024. Hij staat tweede in het wereldkampioenschap, dus waarom zouden we actie moeten ondernemen? Hij is nu wakker geworden uit zijn WK-droom," aldus de hoofdadviseur van Red Bull tegenover Motorsport-Total.com. "Dat zal hem helpen bij het focussen op het leveren van de best mogelijke resultaten. Meer dan tweede worden in het WK is voor hem niet mogelijk en dat doet hij op dit moment. Sergio rijdt zeer goede races, en is sterk in inhalen. Hij maakt alleen fouten in de kwalificatie. Dat was altijd al zijn zwakheid."

OOK INTERESSANT: Stuck wil Pérez zien vertrekken: "Ricciardo verdient stoeltje naast Verstappen"

Eigen prestaties maximaliseren

Pérez pakte afgelopen zondag zijn zevende podium van het seizoen. "Ik denk dat hij veel zelfvertrouwen weer zal krijgen van zo'n prestatie," vertelde Horner tegenover de aanwezige media, waaronder GPFans. "Hij kwalificeerde zich op de voorste startrij, leidde de Grand Prix en eindigde als tweede, dus ja, hij gaat als de duidelijke nummer twee in het rijderskampioenschap de zomerstop in en dat zal hem qua vertrouwen goed doen. Reagerend op de opmerkingen van Marko, zei de Brit: "We weten dat Helmut in sommige van zijn analyses nogal rechttoe rechtaan is. Maar ik denk dat Checo ook wel wat dat dit kampioenschap buiten bereik is, tenzij er iets rampzaligs gebeurt met Max, dus het gaat erom dat hij zijn eigen prestaties maximaliseert, niet verliest van één van de coureurs achter hem en probeert een paar overwinningen te pakken tussen nu en het einde van het jaar."