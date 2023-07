Marko velt hard oordeel: "Pérez is nu wakker geschrokken uit zijn WK-droom"

Jordy Stuivenberg

Sergio Pérez is wakker geworden uit zijn WK-droom, zo stelt Red Bull-adviseur Helmut Marko. Dat is volgens de Oostenrijker vooral te wijten aan zijn teleurstellende prestaties in de kwalificatie, waardoor hij steeds een inhaalrace moet rijden.

Het leek dit jaar een titanenstrijd te worden tussen Pérez en teamgenoot Max Verstappen. Nadat Pérez de Grand Prix van Azerbeidzjan won, was het verschil tussen de twee slechts zes punten. Daarna begon Verstappen echter aan een weergaloze reeks, terwijl Pérez in negatieve zin opviel door vijf keer op rij niet in Q3 te komen. Daarmee is de tijd van dromen van een WK-titel voorbij, zo concludeert Marko.

P2 maximaal haalbare

In gesprek met het Duitse Motorsport-Total.com laat Marko weten dat het stoeltje van Pérez absoluut niet gevaar is, maar is duidelijk dat de Mexicaan nooit hoger dan tweede gaat eindigen in het WK. “We hebben een contract met Pérez tot eind 2024. Hij staat tweede in het WK, waarom zouden we actie moeten ondernemen? Hij is nu wakker geworden uit zijn WK-droom. Dat zal hem helpen bij het focussen op het leveren van de best mogelijke prestaties. Meer dan tweede worden in het WK is voor hem niet mogelijk en dat doet hij op dit moment.”

Marko stelt overigens dat de kwalificatie altijd al het zwakke punt van Pérez is geweest. Rond 2010 liet Red Bull meerdere jonge talenten testen, waaronder Daniel Ricciardo en Pérez zelf. “Sergio rijdt hele goede races, is sterk in inhalen. Hij maakt alleen fouten ind e kwalificatie. Dat is altijd al zijn zwakheid. We hielden een junior-test in Estoril, jaren geleden. Ricciardo en Pérez waren toen erg jong. Zij waren samen het snelst, maar Pérez kwam er niet aan in de kwalificaties.”