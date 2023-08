Vincent Bruins

Op de vrijdag van de Grand Prix van België voor de zomerstop kwamen alle betrokkenen van de F1 Commission, waaronder de tien teambazen, bij elkaar om de toekomst van de koningsklasse van de autosport te bespreken. Eén van de discussiepunten was het budgetplafond. James Vowles van Williams was na de vergadering niet bepaald tevreden.

Naast het gewone budgetplafond, wat een limiet is dat Formule 1-teams per seizoen aan de racerij en hun eigen team mogen besteden, is er ook een speciaal budgetplafond voor de infrastructuur en de faciliteiten in de fabriek: de zogenaamde CapEx. Williams probeerde de andere teams te overtuigen dat de limiet daarvan omhoog moet, omdat de Britse renstal qua infrastructuur flink achterloopt op de topteams. Onder andere Alfa Romeo, AlphaTauri, Alpine en McLaren zouden zich bij Williams hebben aangesloten, maar onder andere Red Bull en Mercedes blijven natuurlijk liever vooraan het veld en zouden niet hebben ingestemd.

In cirkels

Vowles gaf afgelopen februari, meteen nadat hij werd aangesteld als de nieuwe teambaas van Williams, aan dat het team hulp nodig heeft. "We kunnen niet vooraan meedoen met de faciliteiten die we in de fabriek hebben. Dat blijft vandaag de dag het geval. Dat is niet veranderd," zo legde hij uit tegenover de aanwezige media op Spa-Francorchamps. "Het is eerlijk gezegd jammer en teleurstellend dat we ons vijf maanden later wederom in een situatie bevinden waarin de vergadering in cirkels rondging. Sommigen hebben het geld niet om [boven de CapEx-limiet] te besteden, sommigen willen dat geld niet besteden en anderen zijn weer bang voor verandering. Om dan samen in één ruimte binnen twee uur overeen te komen is dan gewoon niet mogelijk."

Teams in achterveld stemden unaniem voor

De 44-jarige Brit geeft aan dat Williams wel het geld heeft om de infrastructuur te verbeteren, maar dat niet kan besteden vanwege die limiet, en hij begrijpt ook dat hij niet zomaar zijn faciliteiten mag verbeteren nu het team zevende in het constructeurskampioenschap staat, voordat alle teams zijn overeengekomen. "Het kwam niet als een verrassing dat de teams in het achterveld bijna allemaal unaniem de handen omhoog staken voor de punten waarover werd gestemd. Degenen aan de kop van het veld deden dat niet, al waren er enkele uitzonderingen," aldus Vowles. Hij hoopt dat de dominantie van teams als Red Bull en Mercedes gauw doorbroken wordt en met het verhogen van de CapEx-limiet denkt de teambaas dat het achterveld een inhaalslag kan maken. "Het moet zo zijn dat je voor een bepaalde zondag niet weet wie er gaat winnen."