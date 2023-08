Redactie

Maandag 7 augustus 2023 12:05 - Laatste update: 12:09

De Formule 1 zit middenin de zomerstop en de coureurs genieten van hun vakantie. Zo was Daniel Ricciardo gaan feesten op Ibiza met Martin Garrix en Tiësto, waren Lando Norris en Piastri aanwezig bij de MotoGP op Silverstone en is Valtteri Bottas gaan reizen door Colorado. Max Verstappen doet het wat dat betreft wat rustiger aan.

De Nederlander is momenteel op een welverdiende vakantie. De coureur van Red Bull Racing maakt tot nu toe een geweldig seizoen mee en daar werkt hij hard voor. Hij schreef in 2022 al vijftien Grands Prix op zijn naam op jacht naar een tweede wereldtitel. Het doel voor 2023 is natuurlijk om voor de derde maal het kampioenschap te pakken en daar is hij al hard naar op weg. In twaalf wedstrijden heeft hij tien keer gewonnen en de twee races waarin hij niet zegevierde, werd hij tweede. Verstappen heeft een voorsprong van maar liefst 125 punten op teamgenoot Sergio Pérez. Als hij de helft van de resterende tien Grands Prix wint, evenaart Verstappen zijn eigen record van meeste zeges in één seizoen.

Isola Maddalena

Na de Grand Prix van België op Circuit de Spa-Francorchamps ging Verstappen samen met goede vriend en McLaren-coureur Lando Norris naar Tomorrowland in de provincie Antwerpen, één van de grootste dancefestivals ter wereld. Daar feestten ze erop los samen met Martin Garrix. Vervolgens is hij samen met Kelly Piquet gevlogen naar Sardinië, het grootste eiland van Italië. Op Isola Maddalena, een klein eilandje dat net boven Sardinië ligt, geniet hij samen met zijn vriendin van een luxe vakantie. Ze nemen dan ook een heerlijke duik in het zwembad, zoals hier is te zien. Het lijkt daar in ieder geval veel beter weer te zijn dan de constante regen waar we momenteel in Nederland mee te maken hebben.