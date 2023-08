Vincent Bruins

Zaterdag 5 augustus 2023 15:31 - Laatste update: 15:36

Daniel Ricciardo is heerlijk aan het genieten van zijn vakantie. De Scuderia AlphaTauri-coureur is tijdens de zomerstop van de Formule 1 op partyeiland Ibiza samen met Martijn Garritsen en Tijs Verwest die we natuurlijk kennen als Martin Garrix en Tiësto.

Het is geen geheim dat de twee wereldberoemde dj's uit Nederland groot fan zijn van de koningsklasse van de autosport. Martin Garrix is goede vrienden met niemand minder dan Max Verstappen en is elk seizoen bij meerdere Grands Prix aanwezig. De Amstelvener was dan ook in Abu Dhabi in 2021, toen Verstappen zijn eerste wereldkampioenschap binnensleepte. Tiësto mocht de wedstrijd op Zandvoort vorig jaar afvlaggen.

Tomorrowland

Lando Norris en Verstappen werden afgelopen zondag nog gespot bij Tomorrowland, één van de grootste dancefestivals ter wereld. Het duo ging na alle interviews en verplichtingen na afloop van de Grand Prix van België op Spa-Francorchamps richting Boom, gelegen in de provincie Antwerpen. Op het festival werd Garrix al gauw vergezeld door Norris en Verstappen. De twee Formule 1-coureurs mochten het feestje meemaken vanaf een speciaal plekje. Lees daar hier meer over.

Niet alleen Verstappen, maar ook Ricciardo is vrienden met Martin Garrix en Tiësto

Ushuaïa

Na Tomorrowland in België zijn Martin Garrix en Tiësto doorgevlogen naar Ibiza voor optredens in de club Ushuaïa. Ricciardo was daar ook aanwezig. De Australiër, die sinds de Grand Prix van Hongarije is ingestapt als de vervanger van de ontslagen Nyck de Vries, is goede vrienden met de twee dj's. Er komen ook leuke reacties op de post van Martin Garrix. Zo zegt iemand op Instagram: "Je bent F1-coureurs aan het verzamelen alsof het Pokémons zijn!"