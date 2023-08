Vincent Bruins

De Formule 1 zit middenin de zomerstop, maar sommige coureurs kunnen de motorsport niet helemaal loslaten tijdens hun vakantie. Lando Norris en Oscar Piastri waren afgelopen weekend namelijk bij de Britse Grand Prix van de MotoGP.

De race van het wereldkampioenschap op twee wielen op Silverstone was ontzettend spannend. Aleix Espargaró kwam terug vanaf de twaalfde positie om kampioenschapsleider Francesco Bagnaia in de allerlaatste ronde in te halen. De Spanjaard pakte zo de eerste overwinning van het seizoen voor Aprilia. Het was eerst Marco Bezzecchi die het Ducati-collega Bagnaia moeilijk maakte, maar hij verloor kostbare punten met een crash halverwege de wedstrijd. De KTM van Brad Binder maakte het podium af.

Norris bij Yamaha

Norris was tijdens de Britse Grand Prix te vinden bij het fabrieksteam van Yamaha. Daar ruilde hij van helm met Fabio Quartararo, de wereldkampioen van 2021. De Fransman maakt dit jaar echter geen topseizoen mee. Hij ligt momenteel elfde in de tussenstand en moest het op Silverstone doen met P15. Teamgenoot Franco Morbidelli heeft nog geen podium behaald dit seizoen en staat twaalfde in de puntenstand.

Piastri op de grid

Piastri ging langs bij onder andere het Ducati-fabrieksteam, landgenoot Jack Miller die uitkomt voor KTM, Pramac Racing en hij schudde de hand van achtvoudig wereldkampioen Marc Márquez op de grid. "Ik hou van allerlei soorten motorsport. Dit is wel even wat anders, een paar wielen minder. Ik weet dat mensen wel eens zeggen dat coureurs in auto's gek zijn, maar ik vind dat coureurs op motoren dat zijn, maar het is zo cool om te zien hoe ze hier hun ding doen," aldus de McLaren-coureur tijdens een interview op de grid.