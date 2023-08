Redactie

Maandag 7 augustus 2023 08:04 - Laatste update: 08:12

Max Verstappen is de laatste twee jaar uiterst dominant in de Formule 1, waar de jaren daarvoor met name Lewis Hamilton de baas was in de koningsklasse. Dat leverde hem door zijn contract een hoop geld op, maar door de ontketende Verstappen van de afgelopen twee jaar loopt hij behoorlijk wat geld mis.

Het eerste gedeelte van het seizoen zit erop en na de Grand Prix van België zijn we inmiddels in de zomerstop terecht gekomen, alvorens het hele circus in Zandvoort neerstrijkt voor de Dutch Grand Prix. Verstappen is in de eerste fase van het seizoen de absolute baas gebleken met tien overwinningen in twaalf wedstrijden. Door zijn uitstekende vorm lijkt het er sterk op dat de Nederlander voor het derde jaar op rij de wereldtitel in zijn zak kan gaan steken. Met een voorsprong van 125 punten op teamgenoot Sergio Pérez ziet het er rooskleurig uit.

Artikel gaat verder onder video

Misgelopen bedrag

Dat betekent echter minder nieuws voor de bankrekening van Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen zit momenteel in het laatste jaar van zijn contract. Die verbintenis is echter grotendeels ook op de nodige prestatiebonussen gebouwd, waar met name het binnenhalen van de wereldtitel een lucratieve business is voor de man uit Stevenage. Express wist namelijk uit te zoeken dat Mercedes een bedrag van vijftien miljoen pond uitkeert aan de ervaren coureur bij het binnenhalen van de wereldtitel, waardoor hij na Abu Dhabi dus al dertig miljoen pond is misgelopen in de wat mindere Mercedes-jaren, waarin Verstappen juist wél weet uit te blinken.

Nieuwe deal

Ondertussen werkt men achter de schermen nog altijd hard door aan het afhandelen van een nieuwe deal tussen Hamilton en Mercedes. Kamp Hamilton zou in dit geval juist mikken op wat minder variabele bedragen in zijn contract en meer vaste uitbetalingen. Toto Wolff sprak zich er recent over uit: "Ik doe er alles aan om hem te laten blijven. Ik denk niet dat het nodig is om hem verder te overtuigen. Hij weet namelijk al het goede dat we hier hebben en, ook al hebben we het lastig met de auto dit seizoen, en ook vorig jaar, hij zal deel uitmaken van de wederopstanding van het team." Geruchten doen de ronde dat Hamilton 250 miljoen Britse pond (ongeveer 289 miljoen euro) eist voor een deal van vijf jaar.