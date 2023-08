Remy Ramjiawan

Zondag 6 augustus 2023 13:26

Zaterdag was het een gitzwarte dag in de motorsport. Het jonge racetalent Shreyas Hareesh is op het Madras International Circuit op een tragische wijze om het leven gekomen, toen hij uitkwam in het Indian National Motorcycle Racing Championship, zo meldt Indian Express.

Hareesh kwam volgens de officiële verklaring van de organisatie in de eerste bocht van het circuit in de problemen. Daar crashte de dertienjarige coureur, waarbij hij ernstig hoofdletsel opliep. Daarna werd de coureur met spoed overgebracht naar een ziekenhuis, maar kort na aankomst bezweek hij aan zijn verwondingen.

Groot talent verloren

Hareesh zegt de Nederlandse racefan misschien niet zoveel, maar hij werd bestempeld als de nieuwe opkomende ster uit Azië. In 2021 kende hij dan ook zijn doorbraak tijdens zijn INMRC-debuut. Zelfs de organisatie maakte een uitzondering voor het talent, door de minimale leeftijd tijdelijk te verlagen van dertien naar elf, zodat Hareesh kon deelnemen aan het kampioenschap. Recentelijk scoorde Hareesh vier zeges op een rij en later dit jaar zou hij zijn debuut maken in het Maleisië Superbike kampioenschap.

Kampioenschap annuleert raceweekend

"Het is tragisch om een ​​zo jonge en getalenteerde renner te hebben verloren. Shreyas, die furore maakte met zijn wonderbaarlijke racetalent, kreeg onmiddellijk na het incident medische hulp en werd naar het ziekenhuis gebracht. Gezien de omstandigheden hebben we besloten om de rest van het programma van dit weekend te annuleren. De MMSC biedt oprechte condoleances en onze gedachten zijn bij zijn familie", zo vertelde MMSC-president Ajit Thomas.