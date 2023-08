De Vries volgend weekend weer in actie, Verstappen kan oud record vergeten | GPFans Recap

Lars Leeftink

Zaterdag 5 augustus 2023 21:41 - Laatste update: 21:41

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag werd duidelijk dat Nyck de Vries na zijn ontslag in de Formule 1 volgend weekend weer terug gaat keren in een raceauto, bleek de miljardair uit Hong Kong die een F1-team op wil gaan zetten geen miljardair te zijn, liet Mercedes-teambaas Toto Wolff weten te hopen dat Lewis Hamilton zijn contract gaat verlengen en werd duidelijk dat er toch nog een record is waar Max Verstappen zijn naam dit seizoen niet meer achter kan zetten. Dit is de GPFans Recap van 5 augustus.

Artikel gaat verder onder video

Miljardair uit Hong Kong die eigen Formule 1-team wilde beginnen blijkt fraudeur

Calvin Lo is niet de enige die in 2026 hoopt met een nieuw team de Formule 1 te helpen, met in zijn geval als specifiek doel een grotere impact te maken in Azië. Het nieuwe team zou gevestigd worden in de Pearl River Delta, het meest welvarende gebied in Zuid-China. De Hongkonger lijkt die plannen echter in de koelkast te kunnen zetten. Hij claimde namelijk een miljardair te zijn, maar dat blijkt niet waar, zo weet Forbes te melden na een uitgebreid onderzoek naar Lo. Meer lezen? Klik hier!

Wolff wanhopig voor contractverlenging Hamilton: "Ik doe er alles aan"

Toto Wolff, teambaas van Mercedes, heeft net zoals iedereen in de Formule 1, zomerstop. De Oostenrijker hoopt dat Lewis Hamilton er na de zomerstop voor kiest om bij Mercedes te blijven. Het contract van de zevenvoudig wereldkampioen loopt aan het einde van dit seizoen af, maar een nieuwe handtekening is nog altijd niet gezet. Meer lezen? Klik hier!

Nyck de Vries voor het eerst weer in actie tijdens JACKS'S Racing Day in Assen

Nyck de Vries, die sinds zijn ontslag in de Formule 1 bij AlphaTauri niet meer in actie is gekomen en rust heeft gepakt, gaat volgend weekend voor het eerst sinds zijn ontslag weer in actie komen. De Nederlander gaat dit doen tijdens JACK’S Racing Day in Assen. Tijdens dit evenement, dat op zaterdag 12 en zondag 13 augustus wordt gehouden, gaat hij een demonstratie doen in een Formule 2-auto van MP Motorsport. Meer lezen? Klik hier!

Dit is een record dat Verstappen dit seizoen niet meer kan evenaren

Max Verstappen is de afgelopen drie jaar het ene naar het andere record aan het verbreken, maar er is één record waar hij geen kans op maakt. Sterker nog: de Nederlander kan het record zelfs niet evenaren dit seizoen. We blikken terug op de jaren 50 en de jaren 60, toen dit record werd gevestigd. Meer lezen? Klik hier!

Verstappen over overlijden Van 't Hoff: "Denk meer na over gevolgen van mijn acties"

Max Verstappen, dit seizoen bezig zijn derde kampioenschap op rij in de Formule 1 te veroveren, schrok vorige maand van het overlijden van Dilano van 't Hoff op het circuit Spa-Francorchamps. De reactie van de vriendin van de Nederlandse coureur op een post van de coureur van Red Bull Racing deed de tweevoudig wereldkampioen echter nog veel meer. Meer lezen? Klik hier!