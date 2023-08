Lars Leeftink

Nyck de Vries gaat volgend weekend voor het eerst sinds zijn ontslag bij AlphaTauri in de Formule 1 weer in actie komen. De Nederlander gaat dit doen tijdens JACK’S Racing Day in Assen, een evenement dat gehouden wordt op zaterdag 12 en zondag 13 augustus.

De Nederlander gaat, zo weet de organisatie op hun site te melden, volgend weekend in Assen een demonstratie geven in een Formule 2-auto van MP Motorsport. De Nederlander heeft goede herinneringen aan de raceklasse, want in 2019 werd hij daar nog wereldkampioen. Na zijn succes in die raceklasse was hij tijdens de jaren daarna vooral in actie in de Formule E, waar hij wereldkampioen werd met Mercedes in 2021. Dit, in combinatie met een goed raceweekend in Monza voor Williams tijdens de Grand Prix van Italië in Monza vorig jaar als vervanger van Alex Albon, zorgde ervoor dat hij in 2023 dan toch een kans kreeg om zich te laten zien in de koningsklasse.

AlphaTauri

Het avontuur van De Vries in de Formule 1 bleek echter bij tien races te blijven. Na de Grand Prix van Groot-Brittannië werd de Nederlander, zonder punten veroverd te hebben, ontslagen door AlphaTauri en vervangen door Daniel Ricciardo. De Nederlander liet een week na zijn ontslag weer voor het eerst van zich horen op social media, maar verder was het stil rondom De Vries. Nu gaat de coureur, die voor 2024 kans maakt op een stoeltje in zowel de Formule E als IndyCar, dus weer in een raceauto stappen.

De Vries heeft er zin in

De Vries is blij dat hij weer in een raceauto mag stappen en de fans in Assen mag gaan vermaken met een demonstratie. “JACK’S Racing Day is één van de meest diverse en toegankelijke race events van Europa. Het is prachtig om te zien dat onze sport zo leeft in Nederland. Ik kijk ernaar uit om iedereen in Assen te zien!” Ook de organisatie, LDP International, is blij met de aanwezigheid van De Vries: "Ons evenement staat bekend om het toegankelijk maken van de internationale racewereld waarbij we al menig topcoureur in Assen mochten verwelkomen. Dat we dit jaar een Nederlandse topper hebben weten te strikken, is extra bijzonder. We kijken net als de vele tienduizenden fans uit naar een prachtig raceweekend."