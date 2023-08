Miljardair uit Hong Kong die eigen Formule 1-team wilde beginnen blijkt fraudeur

Vincent Bruins

Zaterdag 5 augustus 2023 12:39 - Laatste update: 12:51

Calvin Lo hoopte de Formule 1 te helpen een grotere impact te maken in Azië door een nieuw team op te richten dat gevestigd zou worden in de Pearl River Delta, het meest welvarende gebied in Zuid-China. De Hongkonger lijkt die plannen echter te kunnen wel vergeten. Hij claimde namelijk een miljardair te zijn, maar dat blijkt niet waar, zo weet Forbes te melden na een uitgebreid onderzoek naar Lo.

Lo, die vertelde een Michael Schumacher-fanaat te zijn, zei eerder dit jaar al betrokken te zijn bij Williams en met allerlei andere teams uit de koningsklasse in gesprek te zijn geweest over een mogelijke samenwerking. Hij zei zelfs dat "geld in het team stoppen niet het moeilijke gedeelte" was, of dat nou een eigen team of een bestaand team was.

Artikel gaat verder onder video

Investeerder in Williams

De Hongkonger probeerde wanhopig op de Forbes-lijst van miljardairs te komen door allerlei privédocumenten van zichzelf te sturen via andere mediaplatformen, documenten die dus niet lijken te kloppen. Lo claimde de CEO en eigenaar te zijn van R.E. Lee International, een makelaar van levensverzekeringen met zogenaamd zo'n 1 miljard dollar aan premies, en de oprichter te zijn van R.E. Lee Capital dat 8 tot 10 miljard dollar in vastgoed zou hebben. Hij werd beschreven als iemand die aan Harvard had gestudeerd, een tiental huizen over de hele wereld bezat en de grootste collectie aan champagne in Azië had. Hij zou 1,2 miljard dollar hebben betaald om het vijfsterrenhotel Mandarin Oriental op Taiwan te kopen. Daarnaast claimde hij een investeerder zijn geweest van het Formule 1-team van Williams.

OOK INTERESSANT: FIA-president verwacht rechtszaken als FOM nieuwe teams tegenhoudt: "Kunnen ze doen"

Onderzoek Forbes

Uit onderzoek van Forbes is gebleken dat Lo niet de eigenaar is van de Mandarin Oriental en dat het bedrijf, R.E. Lee Octagon waarmee hij het hotel kocht, niet bestaat. Uit de geleverde adressen blijkt ook dat hij niet de eigenaar is van de huizen die hij claimde wel te hebben. Volgens de Harvard Business School is niemand genaamd Calvin Lo daar afgestudeerd. R.E. Lee Capital heeft bevestigd dat Lo ook niet de oprichter daarvan is, al is zijn moeder wel een voorzitter daar, maar het heeft ook bevestigd absoluut niet 8 tot 10 miljard dollar aan vastgoed te bezitten. Forbes schatte de waarde van R.E. Lee International op 60 miljoen dollar. Lo claimde 100 miljoen dollar in Williams te hebben geïnvesteerd. Een bron bij Williams en een persoon dichtbij Dorilton Capital, de eigenaar van de Britse renstal, hebben echter geen idee wie Lo is en hebben duidelijk gemaakt dat hij nooit een investeerder is geweest.