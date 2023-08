Remy Ramjiawan

Vrijdag 4 augustus 2023 13:15

Het is nog altijd niet zeker of en wanneer er nieuwe teams naar de Formule 1 komen. Er zijn diverse partijen die hun interesse hebben uitgesproken, maar de FOM is nog altijd terughoudend. Volgens FIA-president Mohammed Ben Sulayem worden er een heleboel argument aangevoerd, maar voert de autobond simpelweg de regels uit die toestaan om maximaal twaalf teams in de sport te hebben.

Aan het begin van 2023 heeft de internationale autofederatie de deur open gezet voor mogelijke nieuwe toetreders. Het expression of interest-procedure is daarvoor geopend. Andretti-Cadillac en Hitecht hebben ingezet op een startbewijs, ook zijn er geluiden over de komst van een compleet Aziatisch team. De huidige renstallen zijn wat huiverig over de komst van extra concurrenten. Niet alleen zijn ze bang om een gedeelte van de prijzenpot op te geven, ook wordt er gewezen naar de logistieke uitdagingen.

FIA voert simpelweg regels uit

Het gevecht tussen de FIA en de FOM wordt vooral achter de schermen uitgevoerd en de voorzitter van de autobond is bang dat er rechtszaken komen als de FOM nieuwe toetreders uitsluit. "We hebben een contract waarin staat dat we maximaal twaalf teams mogen hebben. We overtreden geen regels, integendeel, we volgen de regels precies. De FIA, als regelgevende instantie, moet alle aanvragen beoordelen. En dat is precies wat we hebben gedaan", zo legt hij aan Motorsport-Total uit.

Mogelijke rechtszaken

Omdat teams bang zijn een deel van hun prijzengeld te moeten opgeven, is er gesproken over een verhoging van het inschrijfgeld. Dat ligt momenteel op 200 miljoen dollar, maar in een nieuwe Concord Agreement kan dat worden verhoogd. Het huidige akkoord loopt tot het einde van 2025. De teams schatten het verlies aan inkomsten op zo'n 600 miljoen euro en dus vinden zij het inschrijfgeld te laag. Er kan volgens Ben Sulayem echter wel een schrijnende situatie ontstaan als de FIA straks wel het groene licht geeft aan nieuwe teams, maar de FOM het tegen blijft houden. Hij wijst naar mogelijke rechtszaken vanuit die nieuwe renstallen: "Dat kunnen ze doen als we nee zeggen. Daar ga ik niet over, ik moet ervoor zorgen dat we de regels naleven."