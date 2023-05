Vincent Bruins

Michael Schumacher-fanaat Calvin Lo hoopt zijn eigen Formule 1-team te beginnen. Hij wil graag de sport laten groeien in de Aziatische markt.

Lo raakte begin 21e eeuw 'verslaafd' aan de Formule 1, toen hij Schumacher bij Ferrari zag. De miljardair uit Hong Kong heeft al erg lang het verlangen om een nieuw team in te schrijven, wanneer de nieuwe motorreglementen in 2026 van kracht worden. Hij heeft al met een aantal bestaande teams gesproken over een mogelijke samenwerking. Hij heeft ook banden met Williams, maar dat zou hem niet in de weg staan om proberen zijn eigen team op te bouwen.

Meer teams nodig

Lo hoopt de Formule 1 te helpen een grotere impact te maken in Azië en suggereert dat de markt daar nog vol potentie zit. Daarnaast gelooft hij dat er teveel getalenteerde coureurs geen kans krijgen in de Formule 1, omdat er simpelweg geen plek is. Met een nieuw team hoopt hij daar verandering in te brengen. "Ik ben momenteel serieuze discussies aan het voeren over hoe ik betrokken kan raken," vertelde hij tegenover de Independent. "De Formule 1 heeft meer teams nodig. Er zijn teveel talenten in de autosport om niet meer teams te hebben. Als mijn plannen doorgaan, begrijp ik dat het erg ambitieus is. Hoe dan ook, ik zou ontzettend graag financieel betrokken zijn."

Investeren is geen uitdaging

Lo geeft toe dat het een grote uitdaging zal zijn om een nieuw team op de startgrid te krijgen, maar hij benadrukt dat hij er klaar voor is om deze aan te gaan. "Geld in het team stoppen is niet het moeilijke gedeelte," legde de miljardair uit Hong Kong uit. "De uitdaging zit in ervoor zorgen dat het duurzaam is, want anders is het gewoon gênant voor iedereen. Het is erg ingewikkeld, zelfs met een groep experts en sponsors. Maar er is zoveel potentie in dit deel van de wereld. Het zou zo voordelig zijn voor Azië en het Formule 1-ecosysteem. Om F1 echt globaal te maken, kan dit deel van de wereld niet vergeten worden. Ik zou graag een Aziatisch team hebben dat gevestigd is in de Pearl River Delta." Dat is het meest welvarende gebied in Zuid-China. "De eerste paar seizoenen zouden zwaar zijn, maar het is belangrijk voor de sport om meer bekendheid en betrokkenheid hier te krijgen."