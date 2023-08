Dit is een record dat Verstappen dit seizoen niet meer kan evenaren

Vincent Bruins

Max Verstappen verbreekt het ene record na het andere, maar er is er één die hij niet alleen niet kan verbreken, maar zelfs niet kan evenaren dit seizoen. We blikken terug op de jaren 50 en de jaren 60, toen dit record werd gevestigd.

We kijken namelijk naar het record van het maximale aantal punten verdienen in één Formule 1-seizoen. Omdat Max Verstappen twee van de tot nu toe twaalf verreden Grands Prix niet heeft gewonnen, de Sprint in Azerbeidzjan niet heeft gewonnen en in de helft van de wedstrijden niet het extra punt voor de snelste ronde heeft behaald, kan de Nederlander niet meer 100% van de punten verdienen in 2023. Twee coureurs hebben in het verleden wel het maximale binnen één seizoen gescoord.

Alberto Ascari

Alberto Ascari werd wereldkampioen in de koningsklasse in 1952 en 1953 met Ferrari. In eerstgenoemde seizoen scoorde hij 100% van de punten die verdiend konden worden. Er werden in 1952 acht Grands Prix verreden, maar er gold een regel dat slechts de vier beste resultaten zouden meetellen voor de puntenstand. De Italiaan miste de seizoensopener in Zwitserland, vanwege de Indianapolis 500 dat toen deel uitmaakte van de Formule 1-kalender. Hij viel op de Brickyard uit met een kapot wiel. Ascari won daarna zes van de laatste zes races in België, Frankrijk, Groot-Brittannië, Duitsland, Nederland en Italië met de snelste ronde, wat vroeger ook al een punt opleverde. Omdat slechts de vier beste resultaten meetelden, werden het missen van Zwitserland, de uitvalbeurt in de Indy 500 en twee overwinningen weggestreept en hield hij vier zeges met de snelste ronde als resultaten over. Zo scoorde de Ferrari-coureur alle 36 van de mogelijke 36 punten.

Ascari na het winnen van de Franse Grand Prix op Rouen-Les-Essarts in 1952

Jim Clark

In 1963 en 1965 werd Jim Clark wereldkampioen met het maximale aantal punten. In beide seizoenen telden zes van de tien beste resultaten mee. In 1963 won de Lotus-coureur zeven Grands Prix en dus werden een overwinning, een tweede plaats, een derde plaats en een puntloze achtste plek weggestreept. Hij hield daarmee zes zeges over voor het maximale aantal punten van 54. In 1965 won de Schot de seizoensopener in Zuid-Afrika, hij sloeg Monaco over vanwege de Indianapolis 500 die hij overigens ook won, en sleepte de zege binnen in de vijf Grands Prix die volgde. In de drie laatste wedstrijden van het seizoen finishte hij een keer buiten de punten en viel twee keer uit, maar Clark had al 54 punten gescoord, wederom het maximale dat seizoen.