Zaterdag 5 augustus 2023 10:26 - Laatste update: 10:35

Max Verstappen is haast onverslaanbaar dit seizoen en dat is ook aan de resultaten te zien. Met tien overwinningen en twee tweede plaatsen in twaalf Grands Prix ligt hij ruim op kop in het rijderskampioenschap. De Nederlander hoefde niet lang na te denken over een antwoord op de vraag wat zijn favoriete moment tot nu toe is geweest: Bakoe, een race die hij niet won.

In de eerste vier à vijf wedstrijden van het Formule 1-seizoen streden Verstappen en Red Bull Racing-teamgenoot Sergio Pérez nog wel om de titel, maar sinds de Grand Prix van Miami heeft eerstgenoemde elke race op zijn naam geschreven. Hij heeft een enorme voorsprong van 125 punten op de Mexicaan en Red Bull heeft meer dan twee keer zoveel punten als Mercedes.

Grand Prix van Azerbeidzjan

Verstappen heeft de Grand Prix van Azerbeidzjan uitgekozen als zijn favoriete moment van het seizoen tot nu toe. Hij had ook voor Monaco kunnen gaan, waarin hij contact met de muur in een plotselinge regenbui overleefde, of Hongarije waarin hij met een voorsprong van meer dan een halve minuut won, of België waarin hij van P6 naar de leiding reed in de eerste helft van de race en vervolgens weer met een enorm gat won. In Bakoe liep Verstappen de pole position mis op twee tienden van Charles Leclerc en in de Sprint Shootout moest hij het doen met P3. Terwijl Pérez wel de Ferrari van Leclerc wist te verslaan in de Sprint, lukte dat Verstappen niet. Ook in de zondagsrace moest de 25-jarige uit Hasselt zijn meerdere erkennen in zijn teamgenoot. Toch was het zijn favoriete moment van het seizoen, omdat hij daar het meeste heeft geleerd.

Leren van fouten

"Eigenlijk Bakoe," antwoordde Verstappen op de vraag van Viaplay. "Daar hebben we uiteindelijk natuurlijk niet gewonnen, maar daar heb ik wel veel geleerd en dat zei ik toen al na de race. Alleen natuurlijk bepaalde mensen denken van: 'Ja, dat is ... om te zeggen dat het allemaal beter kan'. Maar uiteindelijk heb ik daar heel veel geleerd tijdens de race, ook voor mezelf. Met de auto, hoe ik de auto wil hebben qua afstelling en eigenlijk van daaruit is het alleen maar beter gegaan. Ik kan ook de wedstrijd van Hongarije nemen, daar lig ik 30 seconden voor. Dat zijn van die perfecte weekenden. Maar je leert eigenlijk meer in de weekenden waarin het dan niet helemaal lekker loopt."