Lars Leeftink

Woensdag 2 augustus 2023 15:49

Mika Häkkinen is van mening dat Max Verstappen gezien zijn huidige vorm en de dominantie van Red Bull Racing dit seizoen en de komende seizoenen nog meerdere records gaat verbreken. Volgens de Fin is de tweevoudig wereldkampioen 'de huidige ster van de Formule 1'.

Verstappen heeft al flink wat records op zijn naam staan. Zo is hij de jongste F1-coureur ooit die zijn debuut maakte, maar ook de jongste coureur ooit die een race won, het podium haalde en punten scoorde in de koningsklasse. Daarnaast heeft Verstappen het record voor meeste zeges, punten en podiumplekken in handen, records dit hij dit seizoen wel eens zou kunnen aanscherpen. Verstappen won namelijk tien van de twaalf races tot nu toe en stond tijdens elk raceweekend in 2023 op het podium.

Records in F1

Tegenover Motorsport.com zegt Häkkinen dat hij de Nederlander in de toekomst nog meerdere records ziet verbreken. Hij denkt echter niet dat dit alleen voor Verstappen geldt. "Alle records zijn er om gebroken, vernietigd te worden. We kunnen beter, we kunnen deze uitdagen. Als ik naar mijn carrière kijk en de volgende generaties die de Formule 1 bereikten, dan zie ik dat ze betere coureurs zijn dan ik. Ze hebben veel meer kennis. Ze doen het beter, ze zijn beter voorbereid, ze zijn professioneler in alles. Er is meer wetenschap die hen helpt om betere coureurs te worden."

Verstappen gezicht van F1

Daar waar in het verleden coureurs als Michael Schumacher, Sebastian Vettel en Lewis Hamilton het gezicht van de Formule 1 waren, is dat volgens Häkkinen nu Verstappen. "Max is op dit moment de ster. Hij blijft constant bezig met het verbeteren van zijn prestaties, misschien soms zelfs zonder dat hij dat zelf erkent. Hij wordt beter, rijdt sneller en kan alle records verbreken. Het zou me niet verbazen als dat gebeurt. Hij zit bovendien in een goed team. Adrian Newey is een geweldige ontwerper en helpt bij het ontwerpen van deze fantastische auto. Hij maakt alle kans."