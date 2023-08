Vincent Bruins

Het contract van Sergio Pérez bij Red Bull Racing zou deze maand aangepast kunnen worden. Het zou dan niet gaan om de duur van het contract, maar wel om het salaris of bepaalde bonussen. Naar verluidt staat er namelijk een bijzondere clausule in het contract.

De Mexicaan tekende eind 2020 voor de energydrankfabrikant als vervanger van Alexander Albon. Al in zijn zesde wedstrijd voor Red Bull pakte hij de overwinning in Bakoe. Na nog eens vier podiums werd hij uiteindelijk vierde in het kampioenschap van 2021. In het seizoen daarop stond hij nog veel vaker op het podium, elf keer om precies te zijn, en schreef hij de Grands Prix in Monaco en Singapore op zijn naam. Pérez werd derde in 2022, drie punten achter Ferrari-coureur Charles Leclerc. Momenteel ligt hij tweede in de tussenstand van 2023 na het winnen van de races in Saoedi-Arabië en Azerbeidzjan. Tot en met de Grand Prix van Miami leek Pérez echt de strijd aan te kunnen gaan met Max Verstappen, maar inmiddels is de achterstand opgelopen tot 125 punten.

Slechte kwalificaties

De 33-jarige uit Guadalajara zag het gat naar zijn Nederlandse teamgenoot groeien, toen hij vijf kwalificatiesessies achter elkaar meemaakte die niet bepaald vlekkeloos verliepen. Van Monaco tot en met Groot-Brittannië was zijn gemiddelde in de kwalificatie een positie van 14.6. Hij crashte in Monaco, nadat hij alleen nog maar een bankerlap had geklokt. In Spanje was er een dreiging van regen en Pérez werd elfde, nadat hij net Q3 mistte. In Canada stond hij op het verkeerde moment op de verkeerde banden in wisselvallige omstandigheden en hij moest het doen met P12. Pérez werd vijftiende in Oostenrijk na het drama met de track limits. De kwalificatie op Silverstone werd ook in wisselvallige omstandigheden verreden en hij kwam niet uit Q1. Hij werd na de diskwalificatie van Valtteri Bottas op P15 gezet.

Bijzondere clausule

De startpositie speelt natuurlijk een grote rol in hoe de race van een coureur verloopt en dat was ook te zien aan de resultaten. Pérez scoorde tussen Monaco en Groot-Brittannië slechts één podium met de derde plek in Oostenrijk, terwijl Verstappen iedere race vanaf pole position won. Meerdere bronnen hebben tegenover De Telegraaf bevestigd dat het contract van Pérez daarom deze maand aangepast kan worden. Er zou namelijk een bijzondere clausule in staan dat er veranderingen aan het contract toegepast kunnen worden, als zijn achterstand op Verstappen 125 of meer punten is, en het gat is nu precies 125 punten. Er wordt niet verwacht dat de duur van het contract veranderd wordt, maar wellicht wel het salaris of de prestatiebonussen. Het lijkt erop dat Pérez sowieso tot en met eind 2024 bij Red Bull blijft, na het tekenen van de verlenging in mei 2022, maar naar verluidt zal hij dus minder geld op zijn bankrekening zien komen.