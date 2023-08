Brian Van Hinthum

Het seizoen van Sergio Pérez is na een veelbelovend begin van het jaar in een behoorlijk neerwaartse spiraal terechtgekomen. Daar waar hij in het begin van het jaar goed meedeed om overwinningen, is hij nu in geen velden of wegen te bekennen in de buurt van Max Verstappen. Karun Chandhok denkt het moment te weten vanaf waar het misging.

Die twee overwinningen van Pérez kwamen vrij vroeg in het seizoen richting de Mexicaan, toen het gat tussen beide Red Bull-coureurs nog een stuk minder was dan inmiddels het geval is. Tijdens de race op Spa-Francorchamps demonstreerde Verstappen nog maar eens zijn surplus aan snelheid over de Mexicaan. De Limburger begon de race vanaf de zesde plek, terwijl Pérez na één bocht aan de leiding ging. Binnen korte tijd wist Verstappen zijn teammaat te verschalken voor de leiding en vervolgens bouwde hij gestaag een groot gat op richting de man uit Guadalajara.

Pérez kapotgemaakt

Met het groter wordende gat tussen het Red Bull-duo, groeit ook de kritiek richting Pérez en ondanks zalvende woorden van Christian Horner blijven er ook vraagtekens rondom de toekomst van Verstappen's teamgenoot hangen. Hij beschikt nog over een contract tot en met 2024, maar volledig veilig lijkt hij niet. Chandhok analyseert bij de Sky Sports F1-podcast de situatie. "Ik zal zeggen dat het enige ding wat ze kapot gemaakt hebben hun tweede coureur lijkt te zijn op een bepaalde manier", stelt de analist.

Het moment van knakken

Hij ziet ook het moment waarop dat gebeurd is. "Aan het begin van het jaar, ik ga terug naar zijn rit in Bakoe, zaten Crofty [David Croft, red.] en ik in de commentaar box. We zeiden dat hij Max zou gaan inhalen, ondanks de strategie. Hij zou Max inhalen en de race winnen. Het was een hele overtuigende prestatie op één van zijn sterkste circuits op de kalender. Maar vanaf het moment dat hij ingehaald werd in Miami, is het allemaal misgegaan voor hem. Als ik dan kijk naar wat er gebeurde in Spa, haalde Max hem in en reed hij 22 seconden weg in 27 rondjes."