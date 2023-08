Remy Ramjiawan

Vrijdag 4 augustus 2023 17:09

De Formule 1 ziet de inkomsten, ten opzichte van vorig jaar, dalen in het tweede kwartaal van 2023. Dat heeft volgens RaceFans alles te maken met de geannuleerde race in Imola, eerder dit jaar.

Halverwege mei stond de Grand Prix van Emilia-Romagna op het programma. Die race werd echter geannuleerd vanwege de extreme weersomstandigheden in Noord-Italië. Daardoor werden er zes races in het tweede kwartaal gehouden, in plaats van de originele acht. Naast de race op Imola, werd namelijk ook de Chinese Grand Prix geannuleerd. Het zorgt voor een logische daling van de inkomsten, in vergelijking met het 2022-seizoen.

Artikel gaat verder onder video

Verminderde inkomsten

De inkomsten zijn voorlopig zo'n twintig miljoen dollar naar beneden gegaan. Zo kwam er vorig seizoen nog zo'n 744 miljoen dollar binnen bij de Formule 1. Dat is dit jaar 724 miljoen dollar. Ook de teams voelen dat, want daar waar er vorig seizoen 368 miljoen dollar werd verdeeld tussen de tien teams, is dat voor dit seizoen teruggebracht naar 344 miljoen dollar. Het logische vervolg van minder races, is dat er ook minder inkomsten uit de mediarechten zijn gekomen. Daar staat tegenover dat het aantal abonnement op F1TV is gestegen en dat compenseert deels de misgelopen inkomsten.

Domenicali maakt zich geen zorgen

Formule 1-CEO Stefano Domenicali wijst naar het kapitaliseren van het momentum. "We feliciteren Red Bull met hun recordprestaties tot nu toe en vinden het geweldig om te zien dat de rest van de grid steeds verder dichter naar elkaar groeit, wat zorgt voor spannende rivaliteit op het circuit. Volgend jaar zullen we 24 races over de hele wereld organiseren, met back-to-back races dichter bij elkaar, wat de efficiëntie van de operaties voor zowel Formule 1 als onze teams ten goede zal komen", aldus Domenicali.