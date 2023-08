Remy Ramjiawan

Vrijdag 4 augustus 2023 11:12

Sinds de Grand Prix van Oostenrijk beginnen de resultaten in het voordeel van McLaren te vallen. Lando Norris heeft nog altijd een contract tot en met 2025 op zak bij het team uit Woking en geeft toe dat hij heeft overwogen om het team te verlaten, in jacht op succes.

De Britse Belg werd in 2017 onderdeel van het McLaren Young Driver Programme en maakte in 2019 zijn debuut in de Formule 1. Daar waar hij generatiegenoten zoals George Russell, Charles Leclerc, maar ook Max Verstappen heeft zien winnen, moest hij altijd geduldig afwachten. Het team wist in 2021 met Daniel Ricciardo achter het stuur nog wel een race te winnen, maar een echte uitdager voor de titel is het niet meer geweest. In 2023 kwam de ommezwaai op de Red Bull Ring en Norris legt bij Sky Sports F1 uit dat hij toch wel toe was aan een beetje succes.

Vertrouwen in McLaren

Het team van Zak Brown heeft een roerige tijd achter de rug. Zo werd Ricciardo vervangen door Oscar Piastri, maar ook James Key moest als technisch directeur het veld ruimen. Norris heeft al die veranderingen gezien, maar op de baan kon het team nog niet toeslaan. "In mijn achterhoofd was er dat ongeduldige spel van: 'houd ik het nog een paar jaar vol, of is het tijd om naar iets anders te kijken?" De geruchten van een mogelijk zitje bij Red Bull, maar ook bij Ferrari en Mercedes kwamen in het nieuws, maar uiteindelijk heeft McLaren een stap weten te zetten. "Hoe meer we dingen bereiken zoals we de afgelopen weken hebben gedaan, hoe meer vertrouwen ik heb in de beslissing die ik heb genomen om tot 2025 te blijven, en hoe meer vertrouwen ik heb dat we onze doelen in de toekomst samen kunnen bereiken."

Samen met Piastri de kar trekken

De updates lijken hun werk te doen en dus kan McLaren een aantal stappen gaan zetten. Met Piastri naast Norris beschikt het team over een veelbelovend duo en de Engelsman laat dan ook niets aan de verbeelding over. "Natuurlijk. Ik wil races winnen met McLaren. Ik wil winnen in papaya, Ik wil kampioenschappen winnen. Ik wil mijn succes behalen en mijn doelen bereiken met McLaren. Dat is mijn doel sinds ik hier ben gekomen, sinds ik met dit team in de Formule 1 ben gekomen", aldus Norris.