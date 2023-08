Remy Ramjiawan

Het gaat er alleszins op lijken dat Yuki Tsunoda en Daniel Ricciardo aankomend seizoen voor het Hugo Boss Formule 1-team gaan rijden. Helmut Marko liet eerder al doorschemeren dat de naam AlphaTauri zou gaan verdwijnen en volgens Formula.hu is Red Bull aan het onderhandelen met het Duitse modemerk.

In 2005 werd bekend dat Minardi werd overgenomen door Red Bull. Het Oostenrijkse team had Jaguar al overgenomen als hoofdteam en Minardi zou vanaf 2006 door het leven gaan als Toro Rosso. Dat team werd echter in 2020 onder een nieuwe naam ondergebracht genaamd: AlphaTauri. Dat merk verdwijnt uit de koningsklasse en tot op heden is er officieel nog geen nieuwe partij aangekondigd.

Geen onbekende in F1

Volgens het medium lijken alle pijlen te wijzen naar de komst van Hugo Boss. Het merk heeft al een lange geschiedenis binnen de Formule 1. Zo was het in het verleden al drie decennia lang sponsor van McLaren. Van 2015 tot en met 2017 was het de partner van Mercedes, om zich daarna te richten op de Formule E. Dit jaar is het modemerk partner van Aston Martin, maar daar lijkt aan het einde van dit seizoen een punt achter gezet te worden.

Hugo Boss heeft nog partnerschap met Aston Martin

De naamsverandering zou passen binnen de trend van de Formule 1. De sport is namelijk populairder dan ooit en meerdere grote merken hebben hun interesse in de koningsklasse uitgesproken. Het Hongaarse medium heeft nog contact opgenomen met Hugo Boss, maar die wilden nog niets kwijt over hun toekomst. "Boss is momenteel de modepartner van het Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team en zal dat ook blijven. Verder kunnen we geen uitspraken doen over de gestelde vragen", zo luidt de reactie.

Alternatief

Toch kan het ook nog zo zijn dat Orlen de nieuwe naam wordt van het team. De Poolse oliemaatschappij pronkt nu nog op de achtervleugel van de AT04 en het Hongaarse medium wijst dat merk aan als alternatief voor Hugo Boss.