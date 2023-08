Lars Leeftink

Alfa Romeo is voor 2024 en daarna op zoek naar een nieuwe partner en lijkt deze partner nu gevonden te hebben. Het wereldberoemde merk, dat de afgelopen jaren actief is geweest in de Formule 1, zal vanaf 2024 gaan samenwerken met het Amerikaanse team Haas. Deze samenwerking zal wel op een andere manier gaan dan bij Sauber de afgelopen seizoenen het geval is geweest.

Dit weet de Italiaanse tak van Motorsport.com woensdagochtend te melden. Het zou betekenen dat Alfa Romeo ook in 2024 gewoon op de grid terug te vinden is, iets wat de afgelopen jaren dankzij de samenwerking met Sauber het geval is geweest. Aan die samenwerking komt, zo werd begin dit jaar duidelijk, aan het einde van het seizoen 2023 een einde.

Sauber en Audi

Eind 2022 en begin dit jaar werd duidelijk dat Audi, dat eerder al aangekondigd had dat het als leverancier de Formule 1 vanaf 2026 gaat versterken, gaat samenwerken met Sauber. Sauber wordt vanaf dan het fabrieksteam van Audi. Sauber, dat sinds 2017 een samenwerking heeft met Alfa Romeo en de motoren geleverd krijgt van Ferrari, kreeg niet snel na de aankondiging van de nieuwe samenwerking vanuit Alfa Romeo te horen dat er na het seizoen 2023 een einde komt aan de samenwerking tussen Sauber en Alfa Romeo. Alfa Romeo neemt na dit seizoen dus afscheid als titelsponsor van Sauber, maar lijkt deze rol nu niet te gaan vervullen bij Haas. Het team wil de huidige naam, Haas, namelijk graag behouden. Het zou, zo zijn de geruchten, daarom enkel gaan om het hernoemen van de motoren van Ferrari die geleverd gaan worden.

Motor Haas

Net zoals bij Sauber worden de motoren van Haas momenteel ook geleverd door Ferrari. Aangezien Haas, naast haar eigen naam, ook al een titelsponsor en naamsverandering heeft doorgevoerd voor 2023 dankzij de samenwerking met titelsponsor MoneyGram, krijgt Alfa Romeo dus wat dat betreft alleen een rol in het hernoemen van de motoren van Haas. De naam van Alfa Romeo zal op die manier waarschijnlijk in een bepaalde vorm terug te vinden zijn, maar als titelsponsor zal het volgens de geruchten dus MoneyGram Haas blijven. Nu deze deal richting een akkoord gaat, kan de focus op het rijdersduo voor 2024. Nico Hülkenberg en Kevin Magnussen hebben namelijk allebei een aflopend contract, waarbij teambaas Guenther Steiner al in juli aan heeft gegeven dat een contractverlenging voor Hülkenberg richting 2024 waarschijnlijk is gezien zijn huidige prestaties. Of Magnussen in 2024 ook terug zal keren, is nog afwachten. De Deen presteert in 2023 minder dan zijn teamgenoot, waardoor de druk vooral bij de ervaren coureur ligt.