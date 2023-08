Lars Leeftink & Jan Bolscher

Christian Horner zag Max Verstappen tijdens de Formule 1 Grand Prix van België niet meteen naar P1 rijden, maar de Brit zag wel dat de tweevoudig wereldkampioen uiteindelijk met gemak de race won. Daarmee gaat Red Bull volgens Horner met 'een droom' de zomerstop in.

Verstappen kende in België een perfect einde van een uitstekende eerste seizoenshelft, met een zege tijdens zowel de sprintrace als de Grand Prix. De Nederlander begon vanaf pole position aan de sprintrace, gaf P1 even weg aan Oscar Piastr en heroverde de positie daarna ook weer snel om vervolgens met zes seconden verschil de korte race te winnen. Tijdens de Grand Prix bleef het droog en kon Verstappen vanaf P6 (vanwege een gridstraf na het nemen van de vijfde versnellingsbak) tijdens de eerste stint al naar P2 rijden. Vlak na de eerste pitstopfase nam hij P1 over en keek hij niet meer om. Met meer dan twintig seconden verschil won Verstappen de race, zijn tiende zege van 2023 na twaalf races en zijn achtste zege op rij.

Horner over race in België

Verstappen moest dus vanaf P6 beginnen en had even tijd nodig om vanaf die plek na P1 te rijden. "Ik verbaasde mij er eigenlijk over dat Max er lang over deed om de leiding te pakken", grapt Horner tegenover de aanwezige media in België, waaronder GPFans. "Nee serieus, ik vond dat hij het fantastisch deed. Hij reed een briljant goede eerste stint en kwam op P2 te liggen. Toen hij eenmaal op de mediums reed, begon hij het tempo in de race echt te vinden." Over de race van Sergio Pérez was Horner ook tevreden. "Pérez verdedigde [bij de inhaalactie van Verstappen] logischerwijs niet zo hard vanwege het grote snelheidsverschil. Vanaf daar kon hij de race gecontroleerd uitrijden." De Mexicaan werd uiteindelijk tweede.

Zomerstop

Dankzij twaalf zeges op rij in 2023, dertien op rij als je 2022 meetelt, gaat Horner met zijn team zonder al te veel zorgen de zomerstop in. Eind augustus staat het raceweekend in Nederland op het programma, maar daarvoor gaat de Brit met zijn team genieten van een welverdiende vakantie. "Het is simpelweg fantastisch om nu de zomerstop in te gaan met een overwinning in de sprintrace en de Grand Prix. Niemand bij ons had dit ooit durven dromen, dat wij ons nu in deze positie zouden bevinden."