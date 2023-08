Remy Ramjiawan

Michael Andretti houdt nog een paar slagen om de arm, maar gaat er ondertussen wel vanuit dat zijn team het groene licht van de FIA gaat krijgen om deel te nemen aan de Formule 1. De Amerikaan was afgelopen weekend aanwezig in London, om zijn Formule E-team (Avalance Andretti) bij te staan en onthulde welke coureurs hij in gedachten heeft voor zijn nieuwe Formule 1-team.

De Amerikaan is al een tijdje bezig om een ingang te vinden in de Formule 1. Dat lijkt nu in een stroomversnelling te komen. Andretti heeft zich aangesloten bij Cadillac en in eerste instantie was het plan om een compleet nieuwe renstal op te richten. Dat plan stuit echter op wat weerstand van de huidige tien teams binnen de koningsklasse. Die willen, onder andere, het prijzengeld niet delen met een elfde team. Het overnemen van een bestaande formatie lijkt daarom de beste optie te zijn en er zijn diverse linkjes gelegd met de onrust bij Alpine. Mocht Andretti Cadillac het team van Alpine overnemen, dan hebben ze wel direct de beschikking over de nodige infrastructuur, personeel, maar ook een power unit.

Eerste F1-auto die gebouwd is in de VS

Tegenover SpeedWeek legt de zoon van enkelvoudig Formule 1-wereldkampioen Mario Andretti uit: "Ik word voortdurend op de hoogte gehouden door onze projectmanagers. Alles ligt op schema met de bouw van het nieuwe hoofdkwartier in Fishers, Indiana. We hopen daar eind 2024 naartoe te verhuizen vanuit onze oude basis." Het moet volgens hem dan ook een compleet Amerikaans project worden. "De investering is echt groot en we willen onze Noord-Amerikaanse projecten en ons Formule 1-team daar vestigen. Onze eerste auto wordt in Europa gebouwd, maar daarna in Indiana. We krijgen de eerste in de VS gebouwde Formule 1-auto", zo legt hij uit.

Optimistisch

Hoewel er nog geen bevestiging is er gekomen vanuit de FIA of de FOM, is Andretti al wel met concrete stappen bezig. "Ja, daar ben ik optimistisch over", zo legt hij uit over de mogelijke deelname aan de koningsklasse. "Ik hoop dat de FIA hier in de komende weken duidelijkheid over zal geven. In ieder geval bereiden we ons op volle snelheid voor. We hebben momenteel 25 werknemers en dat aantal groeit voortdurend."

Alex Palou

Coureurs

Andretti heeft meermaals laten doorschemeren dat hij wel gecharmeerd is van IndyCar-coureur Colton Herta. Die zou hij dan ook in één van de stoeltjes van zijn nieuwe Formule 1-team willen zien. Ook wijst hij naar Alex Palou. "Ik heb niet de minste twijfel dat Alex en Colton klaar zijn voor de Formule 1. Ik zou ze allebei onmiddellijk in een Formule 1-wagen zetten. Lando [Norris] was vroeger Coltons teamgenoot en ze zaten op hetzelfde niveau. Als je nu naar Lando in de Formule 1 kijkt, weet je wat Colton ook zou kunnen", aldus Andretti.