Dinsdag 1 augustus 2023 16:47 - Laatste update: 16:49

De Grand Prix van België kwam al vroeg ten einde voor Oscar Piastri. De Australiër raakte Carlos Sainz in La Source en beschadigde daarmee zijn McLaren. Hij moest al in de openingsronde opgeven. Sainz viel vanwege de schade in ronde 23 uit. De Ferrari-coureur wees Piastri als de schuldige aan. Laatstgenoemde legde uit waarom hij richting Eau Rouge veel geluk had.

Piastri maakte wel een ontzettend goede zaterdag mee op Circuit de Spa-Francorchamps. Deze stond in het teken van de Sprint waarvoor hij zich als tweede kwalificeerde. Vanwege een strategische beslissing om meteen te wisselen van extreme wets naar intermediates op de opdrogende baan, kwam hij voor Max Verstappen terecht die een ronde later zou stoppen. Piastri werd daarmee de eerste rookie in tien jaar tijd om aan de leiding te liggen in de Formule 1, maar uiteindelijk moest hij toch zijn meerdere erkennen in de Red Bull van de kampioenschapsleider.

Opties beperkt

"Ik denk dat het vrij duidelijk in de categorie van een incident in ronde 1, bocht 1 valt," vertelde Piastri tegenover de aanwezige media. Deze mening werd gedeeld door de wedstrijdleiding die geen straf uitdeelde. "Ik had een goede start en zat met mijn neus ernaast, en toen we bij de remzone aankwamen, ging Carlos een beetje naar rechts en blokkeerde. Ik moest dat al proberen te vermijden, en van daar tot aan de apex waren mijn opties nogal beperkt. Vanuit het oogpunt van Carlos verraste de beweging naar rechts me een beetje. Misschien had ik wat later kunnen remmen en verder aan de zijkant kunnen zitten, maar dat is achteraf heel gemakkelijk te zeggen. Toen ik eenmaal in die positie zat, was het best moeilijk om vooruit of achteruit te gaan en ik zat een beetje vast."

Gebroken stuur

"Ik heb mijn best gedaan vanuit die positie, maar er was niet veel dat ik kon doen," concludeerde de 22-jarige uit Melbourne. Gevraagd door Speedcafe naar de schade, antwoordde hij: "Ik denk dat ik een lekke band linksvoor had en dat de rechter voorkant gebroken was. Ik ging Eau Rouge op met het stuur 180 graden gedraaid en ik ging nog steeds rechtdoor, dus er was duidelijk iets kapot. Ik denk dat ik veel geluk had dat iedereen om me heen kon voor Eau Rouge. Met hoe het stuur was lukte het me min of meer om aan de linkerkant van de baan terecht te komen onderaan Eau Rouge. Vanaf dat moment ging het wel, en ik probeerde gewoon zover mogelijk links te blijven, maar goed, het is niet bepaald leuk om een gebogen recht stuk te nemen, als je niet kunt sturen."