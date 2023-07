Vincent Bruins

Maandag 31 juli 2023 18:28 - Laatste update: 18:32

Oscar Piastri maakt tot dusver een goede indruk in zijn eerste seizoen in de koningsklasse van de autosport. De McLaren-coureur kon tijdens de Sprint op Circuit de Spa-Francorchamps afgelopen zaterdag een nieuwe mijlpaal aan zijn Formule 1-cv toevoegen. Hij werd namelijk de eerste rookie om een ronde aan de leiding te liggen in tien jaar tijd.

In de negen Grands Prix voor de wedstrijd in Groot-Brittannië had McLaren het erg lastig. Piastri had nog maar vijf punten achter zijn naam staan, maar sinds de upgrades die in Silverstone werden geïntroduceerd, zit de snelheid er plotseling goed in. De Australiër werd daar vierde, voordat hij als vijfde over de streep kwam in Hongarije. Teamgenoot Lando Norris sleepte twee podiums binnen op Silverstone en de Hungaroring.

Artikel gaat verder onder video

Ook tijdens de vrijdagskwalificatie voor de Grand Prix van België zaten de papayakleurige bolides er prima bij. Piastri en Norris klokten de zesde en de zevende tijd, respectievelijk. De zaterdag die in het teken van de Sprint stond, verliep voor eerstgenoemde nog veel beter. Piastri kwalificeerde zich namelijk als tweede in de Shootout. Op een opdrogende baan leidde hij de helft van het veld naar binnen bij de start van de Sprint om meteen naar intermediates te wisselen. Max Verstappen reed een ronde extra op de veel langzamere extreme wets en kwam achter Piastri weer de baan op. De regerend wereldkampioen maakte halverwege de Sprint de inhaalactie om de leiding terug te pakken. Piastri kwam als tweede over de finish, maar was de eerste rookie sinds de Spaanse Grand Prix van 2013 om aan de leiding te liggen in de Formule 1.

OOK INTERESSANT: Sainz geeft Piastri de schuld van aanvaring: "Nogal optimistische actie"

Esteban Gutiérrez

Na het winnen van het GP3-kampioenschap in 2010 en een derde plaats in de GP2 in 2012 maakte Esteban Gutiérrez zijn Formule 1-debuut voor Sauber in 2013. Bij het Zwitserse team werd hij bijna ieder weekend om de oren gereden door ploegmaat Nico Hülkenberg, maar tijdens de wedstrijd op Circuit de Barcelona-Catalunya wist hij wel als rookie een aantal ronden aan de leiding te liggen. De Mexicaan maakte als een van de laatsten een pitstop en lag zo in ronden 11 en 12 op de eerste plek. Hij kwam uiteindelijk als elfde over de streep, maar pakte wel de snelste ronde van de race. Zijn enige puntenfinish uit zijn carrière zou later dat jaar in Japan komen, toen hij zevende werd na een inhaalrace vanaf P14. Na nog een seizoen bij Sauber en een jaartje bij Haas werd hij testcoureur voor Mercedes.