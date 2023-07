Sainz geeft Piastri de schuld van aanvaring: "Nogal optimistische actie"

Jordy Stuivenberg

Zondag 30 juli 2023 17:44

De Grand Prix van België was voor Carlos Sainz eigenlijk al na één bocht voorbij. De Spanjaard kwam in La Source in aanraking met Oscar Piastri en had daarna zoveel schade, dat hij ronde na ronde door iedereen werd ingehaald.

Ferrari besloot Sainz terug te trekken toen duidelijk werd dat het niet meer zou gaan regenen en dat er dus ook geen rode vlag-situatie zou komen. Hoewel Sainz en Piastri allebei geen tijdstraf kregen, was de Spanjaard duidelijk in het aanwijzen van de schuldige. “Ik ging in de aanval bij Lewis en zat ernaast bij het ingaan van bocht 1”, vertelde hij tegenover de aanwezige pers, waaronder GPFans. “Ik haalde de apex zonder problemen. Helaas probeerde Oscar een nogal optimistische inhaalactie te plaatsen.”

Blokkerende wielen

Sainz verremde zich enigszins bij het aanremmen, maar ontkende dat hij daarmee de suggestie wekte dat er ruimte was aan de binnenkant. “Ja, ik blokkeerde, maar ik ging niet te diep de bocht in. Ik wist dat Piastri aan de binnenkant zat, maar op een gegeven moment moet je je terug laten zakken. Ik denk dat dat degene is die bij mijn achterwiel aan de binnenkant zat. Niet ik.”

De Spanjaard kwam er in het vervolg van de race niet meer aan te pas. Zijn auto was daarvoor simpelweg te zwaar beschadigd. “De auto was niet te besturen, maar we bleven doorgaan. Nadat de regen voorbij ging en er geen rode vlag kwam, hebben we ons teruggetrokken.”