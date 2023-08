Vincent Bruins

Dinsdag 1 augustus 2023 15:03 - Laatste update: 15:54

Frédéric Vasseur heeft wederom zijn complimenten gegeven voor de prestaties van Max Verstappen. Fans willen nog wel eens beweren dat de dominantie van de Nederlander en Red Bull de Formule 1 beschadigt, maar daar is de teambaas van Ferrari het niet mee eens. Hij vindt dat de Italiaanse renstal het simpelweg beter moet doen.

Dat Verstappen momenteel de koningsklasse in de autosport domineert, is wel te zien aan de resultaten. Vorig jaar won hij 15 van de 22 Grands Prix en pakte zijn tweede wereldtitel met nog vier races te gaan. Met tien overwinningen en twee tweede plaatsen ligt hij ook dit seizoen ruim op kop in het kampioenschap. In Hongarije won hij zelfs met meer dan een halve minuut voorsprong en in België moest de 25-jarige uit Hasselt komen vanaf de zesde positie en zegevierde alsnog met een gat van 22 seconden.

Ferrari nog zonder overwinning in 2023

Ferrari maakt in 2023 een minder goed seizoen mee dan in 2022. Vorig jaar had Charles Leclerc tot halverwege het seizoen nog een realistische kans op het kampioenschap met drie overwinningen in de eerste elf Grands Prix. De Monegask werd tweede in de eindstand en dankzij een zege en meerdere podiums van Carlos Sainz werd Ferrari ook tweede bij de constructeurs. Dit seizoen is het Italiaanse team nog niet in de buurt gekomen van een overwinning op de tweede plaats van Leclerc op de Red Bull Ring na. Sainz heeft überhaupt nog geen podium gescoord. Ferrari is teruggevallen naar de vierde positie achter Mercedes en Aston Martin.

Verschil Verstappen en Pérez

Vasseur liet afgelopen weekend tijdens de Grand Prix van België weten dat het niet Verstappen is die de Formule 1 beschadigd: "We moeten samen beter werk verrichten. Iedereen zit in dezelfde situatie: we hebben allemaal niet echt constant de snelheid met één à twee tienden van een seconde tussen P2 en P11. Het is niet dat Max [de Formule 1] beschadigd, Max doet het namelijk fantastisch en het ligt er gewoon aan dat wij het beter moeten doen. We mogen niet klagen over Max of Red Bull. Het is onmogelijk tussen de coureur en het team onmogelijk om te zien [wie meer zorgt voor de goede prestaties]. De coureur is ook aan het ontwikkelen en de auto aan het afstellen, en dat maakt daar ook deel van uit. Als je naar de resultaten kijkt, zie je zeker een groot verschil tussen de twee teamgenoten. Dat is echter niet mijn probleem, maar dat van Red Bull," aldus de Fransman tegenover de aanwezige media over Verstappen en Sergio Pérez.