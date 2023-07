Leclerc twijfelt niet over vertrek bij Ferrari: "Levensdoel is hier kampioen worden"

Jordy Stuivenberg

Charles Leclerc heeft bij Ferrari een contract dat eind 2024 afloopt, maar de Monegask ontkent geruchten dat hij al op zoek is naar de uitgang bij het team uit Maranello. Het liefst keert hij samen met Ferrari terug aan de kop van het veld.

Ferrari is al een paar seizoenen aan het kwakkelen. Zelfs als het team de zaken goed voor elkaar lijkt te hebben, zorgen tactische blunders of andere fouten ervoor dat het potentieel niet volledig benut kan worden. Voor aanvang van het huidige seizoen werd Frederic Vasseur ingevlogen als nieuwe teambaas en Leclerc heeft er alle vertrouwen in dat onder zijn leiding de weg omhoog is ingezet.

Fred Vasseur

“Ik heb alle vertrouwen in Fred”, zo wordt Leclerc geciteerd door het Belgische RTBF. “Hij weet precies waar hij heen wil en wat hij moet doen om het team daar te krijgen. We hebben veel gesprekken over onze doelstellingen, dat geeft me vertrouwen. Buiten Red Bull heeft iedereen het op dit moment lastig, het is aan ons om beter werk te leveren.”

2022 als referentie

Ferrari heeft het huidige seizoen nog niet opgegeven, maar Leclerc beseft dat het herhalen van de resultaten van begin 2022 onmogelijk is. “We richten ons op de komende wedstrijden, maar weten dat deze auto ons niet in staat stelt om net als vorig jaar races te winnen. We moeten ervoor zorgen dat we alles uit het huidige pakket halen en geen fouten maken met strategie of het managen van verkeer.”

Kortom: Leclerc is hoopvol gestemd over zijn toekomst in Maranello. “Ik ben als rijder en als mens altijd iemand geweest die zijn hart volgt, eerder nog dan mijn verstand. Ik houd van Ferrari. Mijn levensdoel is om wereldkampioen te worden met dit team en ze terug te brengen naar de top.”