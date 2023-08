Ook Ferrari tegen het helpen van Renault: "Blijft zo geen competitie meer over"

Jordy Stuivenberg

Ook Ferrari staat er niet voor open om Alpine en Renault allemaal voordelen te geven, omdat de Franse krachtbron vermogen tekort komt. Dat heeft Frederic Vasseur laten weten, nadat eerder Toto Wolff zich al kritisch uitte over het voorstel van Renault.

De F1 Commission kwam vorige week tot de conclusie dat de Renault-motor zo’n 30 pk minder heeft dan de krachtbron van de concurrentie. In datzelfde overleg volgde echter geen goedkeuring voor het plan om alle teams met Renault-motoren (dat is op dit moment alleen Alpine) meer benzine te laten verbruiken, zodat het verschil in pk’s minder voelbaar zou zijn. Mercedes omschreef het als het faillissement van de Formule 1 als dat zou worden toegestaan en ook wat Ferrari betreft gebeurt het niet.

Bevriezing reglement

“We hebben besloten de ontwikkeling van de motoren te bevriezen. Daarbij zijn we overeen gekomen dat fabrikanten met een achterstand in uitzonderlijke omstandigheden ondersteuning zouden krijgen. Ik ben er alleen niet van overtuigd dat Renault aan die voorwaarden voldoet”, liet Vasseur weten aan het Italiaanse Formula Passion. “Het principe is hetzelfde als in de windtunnel. Sta je laatste in het kampioenschap, dan mag je daar meer uren gebruik van maken, maar je krijgt geen lichtere auto.

Stabiliteit

“Je helpt ze bij de ontwikkeling, maar geeft ze niet zomaar allerlei voordelen”, benadrukt de Fransman zijn standpunt. “Anders voelt het als de introductie van een balance of performance. Dan blijft er helemaal geen competitie meer over. We hebben de reglementen vaak genoeg veranderd. De sport levert een stabiel platform. Als je elke week nieuwe regels aankondigt, dan tast je die stabiliteit aan.”