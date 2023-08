F1-reserve Drugovich lijkt gewild Formule E-zitje voor neus De Vries weg te kapen

Jordy Stuivenberg

Felipe Drugovich is de favoriet om het Formule E-zitje naast Jake Dennis bij Avalanche Andretti in te nemen. Het stoeltje is gewild, zeker nadat Dennis afgelopen weekend het WK op zijn naam schreef. Ook Nyck de Vries hoopte stiekem in aanmerking voor deze plek te komen.

Drugovich is als regerend Formule 2-kampioen en testrijder van Aston Martin gewild in de Formule E. Hij mocht onlangs al twee keer testen voor het team van Maserati MSG en liet aan The Race al eerder weten dat hij zijn Formule 1-rol graag combineert met een zitje in de Formule E. De gesprekken met Andretti zouden zich al in een vergevorderd stadium bevinden.

Maserati

Maserati MSG zou Drugovich ook interessant vinden, maar als hij voor de concurrent kiest, dan zouden zij vasthouden aan Edoardo Mortara en Maximilian Guenther. Voor De Vries liggen ook daar dus geen mogelijkheden meer. De Nederlandse coureur was afgelopen weekend aanwezig bij de London E-Prix en sprak met verschillende teams in het kampioenschap, waar hij twee jaar geleden nog wereldkampioen werd.

Nissan een optie?

De echt gewilde zitjes lijken helaas al vergeven, al zou De Vries ook nog een kanshebber zijn om bij Nissan in te stappen naast Sacha Fenestraz. Voor datzelfde zitje wordt echter ook Oliver Rowland genoemd en hij heeft als voordeel dat hij al eerder voor de Japanners reed. Abt Cupra en Mahindra zouden ook nog een zitje vrij hebben, maar zij eindigden dit jaar in de achterhoede en De Vries zal als voormalig kampioen niet als veldvulling willen fungeren.