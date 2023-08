Plooij zag Verstappen 'appeltje schillen' met Pérez: "Hoezo rustig aan rijden?"

Jordy Stuivenberg

Dinsdag 1 augustus 2023 10:29

Jack Plooij is niet te spreken over mensen die de Formule 1 anno 2023 saai noemen. Hij heeft juist ontzettend veel respect voor de prestaties die Max Verstappen samen met Red Bull laat zien. Hij stelt dat we in de voetballerij ook niet op dezelfde manier kijken naar teams die alles winnen.

Plooij was maandagavond te gast in De Oranjezomer op SBS6 en kreeg daar van presentatrice Hélène Hendriks de vraag of het niet een beetje saai wordt in de koningsklasse van de autosport. “Ik vind dat heel moeilijk, als mensen zeggen dat het saai wordt. Daar snap ik echt helemaal geen ruk van. Die gast (Verstappen - red.) probeert echt alles te perfectioneren. Hij executeert en 90 procent is niet genoeg, het moet honderd procent zijn.”

Artikel gaat verder onder video

Vergelijking met voetbal

De Oranjezomer wordt opgenomen in Breda, dus Plooij komt met een vergelijking die met gejuich wordt ontvangen. “Als een voetbalclub, laten we zeggen NAC Breda, elke wedstrijd wint. Dan ga je voetbal toch ook niet saai vinden”, vraagt Plooij zich af. Hij gaat daarna ook nog uitgebreider in op de verrichtingen van Verstappen in België. “Hij werd steeds op zijn hart gedrukt: ‘doe nou eens rustig aan, je hoeft niet zo snel te rijden’.

Appeltje schillen met Pérez

“Je kunt banden managen, kijken wat die gasten achter je doen. Dan houd je het gaatje even groot en kun je rustig aan rijden. Maar Max Verstappen denkt: ‘hoezo rustig aan rijden? Echt niet, ik wil er vandoor. Want die gast die achter mij rijdt, die Pérez, daar heb ik nog een appeltje mee te schillen. Dus ik ga dat gat zo groot mogelijk maken, zodat iedereen erom moet lachen’. Daar doet Max het voor.”