Vincent Bruins

Maandag 31 juli 2023 20:04

Als we Helmut Marko moeten geloven, dan ligt Red Bull Racing prima op schema voor het Formule 1-seizoen van 2026. De hoofdadviseur laat namelijk weten dat de eerste power unit al over een paar weken getest gaat worden, twee en een half jaar voordat het seizoen, waarin nieuwe technische reglementen geïntroduceerd worden, van start gaat.

Het Oostenrijkse team is voor 2026 een samenwerking aangegaan met de Ford Motor Company. De Amerikaanse gigant was van 1967 tot en met 2004 nauw betrokken bij de koningsklasse in de autosport. Het ontwierp samen met Cosworth de meest succesvolle motor in de Formule 1: de DFV V8. Jaguar, waar Ford de eigenaar van was, werd na 2004 overgenomen door Red Bull Racing.

Artikel gaat verder onder video

Van Cosworth-V10 naar Ford-hybride

Ford zal het vijfde merk zijn waar Red Bull mee zal samenwerken. De energydrankfabrikant begon in 2005 met de Cosworth-V10, voordat het voor één seizoen overstapte op de Ferrari-V8. Vervolgens lagen er Renault-krachtbronnen achterin de Red Bulls van 2007 tot en met 2018, waarvan de laatste drie jaar onder de naam TAG Heuer. Samen wonnen ze de wereldkampioenschappen van 2010 tot en met 2013 met Sebastian Vettel. Een nieuwe samenwerking met Honda bleek een goede zet en Max Verstappen sleepte zijn eerste titel binnen in 2021. Omdat het Japanse merk officieel uit de Formule 1 stapte, zette de Oostenrijkse renstal Red Bull Powertrains op. RBP maakt de verbrandingsmotor voor 2026, terwijl Ford over de hybridetechnologie zal gaan.

OOK INTERESSANT: Marko sluit zich aan bij Wolff: "Er is te veel ruimte voor interpretatie bij regels budgetcap"

Op schema met Ford

"Ergens in de komende weken zal de eerste complete power unit met de verbrandingsmotor, MGU-K en batterij worden getest," vertelde Marko tegenover LAOLA1. "We liggen op schema. We hebben wel een andere verhouding tussen vermogen van de verbrandingsmotor en vermogen van het hybridesysteem voorgesteld uit veiligheidsoverwegingen." De FIA wil dat de helft van de totale paardenkrachten elektrisch vermogen is vanaf 2026. "De batterijen zullen 100 kilogram wegen, en de auto's gaan nog zwaarder zijn en moeten nog groter worden. We zullen e-fuels gebruiken, dus uitstoot zal verder geen rol spelen. Volgens mij liggen we gelijk met Mercedes qua hoe ver we zijn met de ontwikkeling. Van Renault weet ik het niet en Ferrari heeft een achterstand. Met Ford lopen we op schema."