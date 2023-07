Remy Ramjiawan

Het kan in 2023 niet op voor Max Verstappen. Mede dankzij de snelle RB19 wist de Nederlander maar liefst tien van de eerste twaalf Grands Prix te winnen. Hoewel dat opzichzelfstaand al erg bijzonder is, is er in het verleden maar één coureur geweest die hetzelfde heeft weten te doen en net iets beter, namelijk Michael Schumacher.

Het 2023-seizoen is nu niet bepaald het meest spannende Formule 1-seizoen uit de geschiedenis, maar dat doet natuurlijk niets af aan de prestaties van Verstappen en Red Bull Racing. De recordboeken worden dit jaar al enkele keren herschreven, want met twaalf zeges op een rij heeft Red Bull het record van McLaren uit 1988 weggevaagd. Daarnaast kan Verstappen bij een overwinning in Zandvoort ook nog op gelijke hoogte komen met Sebastian Vettel. De viervoudig kampioen wist namelijk negen races op rij te winnen en Verstappen is hard op weg om dat ook te evenaren.

Tien race winnen in eerste twaalf Grands Prix

Verstappen heeft in 2023 niet gewonnen in Saoedi-Arabië en in Azerbeidzjan. De resterende tien races heeft de Nederlander wel als overwinnaar weten af te sluiten en gezien de huidige vorm van de coureur, maar ook het team, lijkt daar voorlopig geen eind aan te komen.

Schumacher had na twaalf races in 2004 uiteindelijk ook minimaal tien races op zijn naam gezet. Uiteindelijk was de Duitser nog iets succesvoller, want hij wist er elf te winnen. In totaal werden er dat seizoen achttien races verreden waarvan er uiteindelijk dertien op naam van de zevenvoudig kampioen zijn gezet.