Remy Ramjiawan

Maandag 31 juli 2023 10:21 - Laatste update: 10:27

Hoewel de Grand Prix van België voorlopig het laatste kunstje van Otmar Szafnauer binnen de Formule 1 is geweest, hint de Roemeense Amerikaan op een snelle terugkeer binnen de koningsklasse.

De afgelopen maanden heerste er toch wel wat onrust binnen de toplaag van het Franse team en uiteindelijk heeft teambaas Szafnauer plaats moeten maken voor een vervanger. Dat nieuws werd voorafgaand aan het Grand Prix-weekend in Spa-Francorchamps bekend gemaakt en Szafnauer zou de resterende dagen nog moeten uitzitten. Inmiddels zijn de twee partijen uit elkaar, maar de voormalig teambaas van Alpine sluit een terug naar de Formule 1, zeker niet uit.

Terugkeer

Szafnauer maakte in 1998 zijn debuut binnen de koningsklasse, als directeur operationele zaken bij het team van BAR. Na een avontuur bij Jaguar, Honda, maar ook Force India en Aston Martin, kwam hij uit bij Alpine. Daar werd hij aangesteld om de formatie uit Enstone weer naar de gloriedagen te brengen, maar van die taak is hij verlost. "Ik mis de competitie het meest. Ik hou ervan om tegen anderen te vechten, ik ben een vechter", zo vertelt hij tegen Sky Sports Deutschland. Daar hint hij ook op een terugkeer naar de Formule 1: "Daar kan ik nog geen antwoord op geven. Hopelijk snel in een belangrijke rol waar ik invloed kan hebben op een team, waar ik een geweldig team kan samenstellen. Alles wat ik eigenlijk bij Alpine wilde doen, maar de tijd was te kort."

Nepnieuws

De timing van de aankondiging was wat onhandig van Alpine, want Szafnauer moest het hele raceweekend nog wel werken voor de Fransen. Er verschenen beelden van een vertrekkende Szafnauer op social media en er werd gehint op een situatie waarbij de voormalig teambaas nog voordat de race van start ging, de benen had genomen. "Dat is het mooie van Formule 1, mensen verzinnen dingen en er is overal nepnieuws. Ik heb het circuit niet verlaten, ik was hier de hele tijd. Ik was op de commandostand, hielp met strategiebeslissingen en zorgde ervoor dat we goede punten pakten", aldus de voormalig teambaas van Alpine.