Remy Ramjiawan

Zondag 30 juli 2023 18:41

Red Bull Racing heeft de laatste race voor de zomerstop goed afgesloten door een één-tweetje bij te schrijven op Circuit Spa-Francorchamps. Dr. Helmut Marko laat bij Sky Sport Deutschland zijn licht schijnen op de race van zijn coureurs, ook gaat hij in op de boordradio's tussen Max Verstappen en Gianpiero Lambiase.

Sergio Pérez mocht de race in de Ardennen aanvangen vanaf plek twee en met Charles Leclerc op pole position, zagen de vooruitzichten er voor de Mexicaan goed uit. Toch wist Verstappen zich terug te knokken vanaf P6 en daarvoor rekende hij ook af met zijn teamgenoot. Volgens Marko heeft Pérez nooit een echte kans gehad op de zege, want hij rijdt nu eenmaal naast Verstappen.

Éen-tweetje

Verstappen wist zijn 45e zege te pakken in België en Marko maakt een diepe buiging: "Over het hele weekend gezien, heeft hij een fantastische prestatie neergelegd. Als je ziet hoe makkelijk het gaat en met welke souplesse het gepaard gaat, dan behoort hij nu al tot de groten van de sport." Verstappen had bovenaan in Raidillon nog een kleine overstuurmomentje en dat heeft Marko ook gezien. "Max had een kritiek momentje in Eau Rouge, maar verder was het natuurlijk een overtuigende prestatie.

Our first 1-2 since Miami 🏆🏆 A great #BelgianGP for the Bulls 🇧🇪 pic.twitter.com/Kwu3pT1Kiv — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) July 30, 2023

Ook Pérez kan rekenen op de nodige complimenten vanuit de adviseur. "Hij was ook erg sterk dit weekend en we wisten eigenlijk al dat hij bij de topcoureurs zou zitten. Ik heb het weleens eerder gezegd: niemand kan er goed uitzien in vergelijking met Max. Uiteraard probeert hij [Pérez] nog te winnen, maar dat gaat gewoon niet naast Max"

Boordradio's

Verstappen en Lambiase waren dit weekend een aantal keren te horen en het ging er niet altijd even vriendelijk aan toe. Teambaas Christian Horner heeft al aangegeven dat er veel respect tussen het duo is en dat dit de manier is om elkaar scherp te houden. Marko onderschrijft dat en wijst simpelweg naar twee temperamentvolle mensen: "Ze zijn allebei wel wat temperamentvol. Als je weet waar het vandaan komt, dan begrijp je dat. Al ga ik dat niet in detail uitleggen." Toch kan er ook nog een knipoog vanaf: "Ik heb gehoord dat ze twee dagen met elkaar gaan doorbrengen op een eiland in de Middellandse Zee. Ik heb aangegeven dat mijn telefoon aan staat, mocht het escaleren."